新輝建築暑期實習　實地考察活用嶄新科技　孕育建築界未來專才

為培育建築界未來新力軍，新鴻基地產（新地）旗下的新輝（建築管理）有限公司（新輝）多年來積極舉辦暑期實習計劃，隨著創新科技和人工智能在各行業的應用日益普及，新輝透過在課程中加入相關元素，配合實地考察及全方位訓練，使學員更直觀地體會到科技對建造業的重要影響。計劃早前於西沙GO PARK舉行畢業典禮，表揚今屆25位表現優秀的學員，同場更邀來發展局副局長林智文、新地執行董事郭基煇擔任主禮嘉賓，與學員分享寶貴心得。



新輝暑期實習計劃一向深受學界的青睞，每年都吸引大量學員申請。今年適逢由新地發展的西沙大型綜合項目於年初正式落成，新輝特別安排今屆實習學員前往西沙進行實地考察。由新地及新輝的專業團隊詳細講解項目的整體發展歷程，包括從概念構思、規劃設計、建築施工到交付運營的每個階段，讓學員深入了解新地如何悉心打造一個融合住宅、運動、商業及多元化生活體驗的大型優質社區。

新地執行董事郭基煇(左三)向學員講解西沙大型綜合項目配合鄰近的GO PARK Aqua水上活動中心，帶來全方位的海岸活動體驗。

除此之外，創新科技應用成建築業發展新趨勢，新輝暑期實習計劃內容不但與時並進，更特別安排資深同事指導學員使用最新建築科技。包括新輝自主研發的智能天秤駕駛系統、智能棚架監測系統、預製板安裝機械人及建築資訊模擬實際應用課程等，學員可接觸並應用最新科技，汲取實戰經驗，提升專業知識與技能水平。

發展局副局長林智文（前排右四）、新地執行董事郭基煇（前排左四）與一眾新輝建築暑期實習計劃畢業禮的嘉賓和學員參觀新地的西沙大型綜合項目。

新地執董郭基煇表示：「新輝成立超過半世紀，一直秉持『以心建家』信念，並以『與時並進』態度持續推動行業創新。為幫助業界培育年青人才，新輝暑期實習計劃自2020年至今已成功培訓約380名學員。新輝對實習計劃非常重視，除了為學員度身訂造實習課程，涵蓋建造業的不同範疇，更委派資深同事擔任學員導師，親身分享經驗和知識。」

近年新輝自主研發多項建築相關的創新技術，希望推動業界『4S安全智慧工地』的發展，故此暑期實習計劃不但提供傳統的施工實習機會，亦加入許多創新科技相關的內容，期望學員透過實習計劃能有所得著，持續裝備自己，成就美好將來。

學員參觀預製板安裝機械人，進一步提升他們的專業知識與技能。

新輝自主研發的智能棚架監測系統，讓學員了解到如何有效提升工地安全。

應用嶄新科技儲實戰經驗 激發創科思維優化行業流程

今屆畢業學員、香港理工大學工料測量系三年級生余諾汶（Kayla）指，實習安排的應用建築資訊模擬（BIM）訓練，讓她學習使用軟件計算建築成本及分析差異，有助於設計初期控制預算。另藉實地考察見證「組裝合成」（MiC）的製作過程，接觸由新輝新研發的預製板安裝機械人、智能棚架監測系統等嶄新技術，除了增加科技知識，更明白跨部門協作之重要性，以團隊精神共同推動項目落成。

Kayla同時獲選為「新鴻基地產郭氏基金 X 香港理工大學以心建家獎學金」得獎者，透過種種學習機會，她對新地的「一條龍垂直管理模式」有更深入認識，認為「一條龍垂直管理模式」一手包辦物業規劃、設計、建築及物業管理，對便利地盤施工甚有幫助。加上新輝積極推動BIM、智能系統等建築科技，讓她更期望可朝工程數據及創新科技深造，改變建築未來，善用數據驅動決策，減低成本、提升效率，打造理想中的智慧城市。

「新鴻基地產郭氏基金 X 香港理工大學以心建家獎學金」得獎者余諾汶（右二）認為實習安排的應用建築信息模型（BIM）訓練課程，有助她學習應用嶄新科技。

另一畢業學員鄭耀陞（Kenix）為香港理工大學建築工程及管理學系四年級生，他認為實地考察有助擴闊行業認知，激發他思考如何透過應用科技提升施工安全。他指考察古洞北發展項目、數據中心最為深刻，前者採用智能棚架監測系統，透過感應器建立三重防線，後者因著建築上的特別要求，樓底逾5米高、工字鐵達20多噸，項目透過使用4S智能工地系統的智能吊頭、警報提示，大大保障施工人員安全。

現職於新輝的蔡君豪過往曾加入新輝暑期實習，以「師兄」的身份，向新一屆實習學員分享現時工作的心路歷程。他還記得當年入職時，有前輩分享作為新輝的工程師，工作以要以「以心建家」的心態去參與每一個項目，即當自己是「半個業主」的心態，不但要完成工作要求，還要追求對品質及細節上的處理，他至今仍牢牢記得當時的說話。加入新輝後，有機會在多個項目中一展所長。他以參與的天璽‧海項目為例，由早期規劃開始已是一絲不苟，利用BIM技術提前模擬及優化流程，有效縮短工程時間及成本。

蔡績指，在政府創科政策支持之下，新輝成功研發出智能棚架監測系統及智能天秤駕駛系統，在大數據及人工智能幫助風險管理，減低人為錯誤出現的頻率，為行業樹立新標準。

蔡君豪（右）曾參與暑期實習計劃，他在畢業後加入新輝工作，左為鄭耀陞。

新地西沙大型綜合項目 打造多元生活體驗

西沙大型綜合項目除保持新地一貫的優質建築水平外，更優化多項社區設施，提供多元化的生活體驗。

新地歷時數十年精心打造的西沙大型綜合項目正式面世，項目善用西沙周遭有山有水的秀麗景色，以嶄新模式打造大型優質社區。西沙大型綜合項目除保持新地一貫的優質建築水平外，更優化多項社區設施，提供多元化的生活體驗，當中包括運動商業綜合部分「西沙GO PARK」，集室外與室內運動、娛樂、餐飲及休閒體驗於一身，配合鄰近的GO PARK Aqua水上活動中心，帶來全方位的海岸活動體驗，全面提升西沙居民的身心健康，滿足不同年齡層和寵物家庭的需要。

（資料及相片由客戶提供）