城市林務發展基金-見習生計劃｜致力支援人才入行 注入行業新動力

香港高樓林立，要在石屎森林中打造綠洲，樹木是不可或缺的一環。城市樹木的健康及安全需要專業人員用心守護，而為了應對行業人力需求，建造業議會（議會）便推出「城市林務發展基金-見習生計劃」，以「先聘請、後培訓」的原則，鼓勵僱主聘用及栽培畢業生成為專業的樹藝師、樹木風險評估員、樹木工作監督、攀樹員及攀樹及鏈鋸操作員，為行業注入新動力，致力守護城市綠蔭。



「先聘請、後培訓」模式 為入行新人掃除障礙

城市樹木管理是一門專業，涉及樹藝、樹木結構、風險評估、攀爬技巧等多方面知識。為了讓行業持續發展，培育具備專業知識和實踐經驗的新血至關重要，而「城市林務發展基金-見習生計劃」旨在為持有本港資歷架構第三至第五級樹藝、樹木管理及樹藝工作相關課程的畢業生，提供一個理想的入行階梯。

計劃的核心是「先聘請、後培訓」模式，議會向參與計劃的合資格僱主發放每月培訓津貼，以鼓勵他們聘用見習生，並提供有系統的在職培訓。對於見習生而言，他們不但能獲得議定或更高的薪酬待遇及獎金，更能在實際工作中累積經驗，同時參與由議會提供的「實力鞏固訓練課程」。這些課程內容全面，涵蓋硬實力（如樹木風險評估、攀榭及鏈鋸操作等）、軟實力（如溝通技巧、團隊合作及領導技巧等）以至職業安全健康知識，務求讓見習生得到全方位發展，為日後考取專業資格打下穩固基礎。

從地面到樹頂的蛻變

現時擔任攀樹員及鏈鋸操作員見習生的林健輝，是計劃的參加者之一。這位在香港土生土長、能說一口流利廣東話的南亞裔人士，在投身樹藝行業前從事園藝工作，但他不甘於此，希望尋求更大的挑戰，「我想真正體驗樹藝攀樹工作是怎樣的，於是決定轉到樹藝公司，去探索和挑戰自己。」

希望尋求更大的挑戰，阿輝決定轉到樹藝公司，並於經理的介紹下參加「城市林務發展基金-見習生計劃」。

加入新公司約一星期後，經理向阿輝介紹了「城市林務發展基金-見習生計劃」，並令他意識到計劃能夠提供系統性的培訓和清晰的發展機會，對自己的成長帶來不少幫助，因此便決定參加計劃。對於計劃的「先聘請、後培訓」模式，他認為這對所有新入行人士都有莫大幫助：「計劃提供津貼，令公司更樂於聘請新人，這讓許多像我一樣零經驗的年輕人有機會投身樹藝行業。」他透露，雖然現時身邊的少數族裔朋友投身此行業的人不多，但只要有合適的途徑和機會，相信會吸引更多少數族裔人士入行。

參加計劃已有半年，阿輝直言獲益良多，除了攀樹技術明顯提升，更學會如何安全及有效率地使用各種工具，如電油鏈鋸、高枝鋸及手鋸等，「現在我更懂得觀察樹木結構，評估工作風險，並運用正確的修剪技巧，確保樹木健康和公眾安全。」計劃所提供的硬實力、軟實力及職業安全健康培訓，同樣讓他深刻體會到安全及專業的重要性：「職業安全永遠是第一位！課程讓我們時刻保持警覺，熟知所有安全守則。」

阿輝深明職業安全永遠是第一位，而課程亦提醒參加者們要時刻保持警覺，熟知所有安全守則。

展望未來，阿輝將繼續在行業深耕，下一步是考取獲認可的攀樹師專業資格：「我希望透過自己的努力，讓更多人認識樹木護養工作的重要性，亦期望能成為一個榜樣，鼓勵更多年輕人，特別是少數族裔的朋友，考慮投身這個有意義的行業！」而對於有意入行的年輕人，或打算轉換跑道的在職人士，他則提醒樹藝並非容易的工作：「你需要良好的體力，亦要有膽量，更要在風雨中作業。最重要的是保持學習的心態，勇於面對挑戰，無論背景如何，都能在這個行業站穩腳步！」

阿輝認為保持學習的心態，是在這個行業站穩腳步的重點。

成功考取資格獲取高達34,000元獎金！

「城市林務發展基金-見習生計劃」的學員取得獲認可的專業資格後，可獲得高達34,000元獎金。此外，樹木管理人員註冊制度的註冊申請亦有優化安排，假如完成樹藝師見習生培訓計劃的申請人首次註冊成為樹藝師，工作經驗要求會根據個人持有的學歷等級進行調整。

見習生計劃全年接受申請，有意加入樹藝業的人士，可以考慮先報讀城市林務發展基金-學習資助計劃下合資格的相關認可課程。計劃亦歡迎有意入行、修讀理科及園境建築學科的畢業生或有意轉換「人生跑道」的中年人士參加！

如有興趣了解計劃更多，請即瀏覽：https://www.hkic.edu.hk/chi/UFSF_TP

（資料及相片由客戶提供）