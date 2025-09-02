首次「粵港澳大灣區禁毒高峰會」九月五日香港舉行

300專家聚首 加強跨境合作 助灣區青年抗毒

今年是香港的禁毒常務委員會（禁常會）成立六十周年。藉此重要時刻，禁常會聯同保安局禁毒處自年初起，舉辦了一連串禁毒教育宣傳活動，而將於九月五日壓軸在香港舉辦的「粵港澳大灣區禁毒高峰會」更是重點。這場高峰會將會是香港首次舉行，以大灣區這個共同家園為主題的高規格禁毒會議。屆時，除國家公安部禁毒局、廣東省公安廳外，澳門方面的保安司、司法警察局、社會工作局及禁毒委員會亦會派代表出席。300位禁毒專家將聚首一堂，為禁毒工作謀劃新方向。

回顧過去香港的禁毒歷史，跨境合作至關重要。累積了一個甲子的經驗，禁常會深明沒有成功的跨境合作，香港的禁毒工作一定事倍功半。禁毒專員李基舜說：「事實上，跨境合作不僅有利於本地的禁毒工作。香港作為一個對外開放的自由港，鎮守國家的南大門，全港市民實在有責任守護好關口，保護好國家免於毒品禍害。」

禁毒專員李基舜表示，沒有成功的跨境合作，香港過去六十年的禁毒工作一定事倍功半。

禁毒工作一直面對不同挑戰。近年科技興起，新媒體、社交媒體的應用都為打擊毒品罪案，以及預防吸毒工作帶來新難題。另一個難題，就是毒販挪用有正當醫療用途的藥物製作新興毒品。而這些醫療藥物並不局限於某一城市、地域使用。要遏止這趨勢，跨境合作更顯重要。除此之外，2019冠狀病毒病疫情後，大灣區內各城市往來頻繁，都凸顯跨境禁毒合作的需要。鑑於以上種種因素，禁常會提出與禁毒處合辦高峰會，目標是加強大灣區內禁毒合作，交流良好實踐經驗，提升大灣區內年輕人對抗毒品的士氣。

三大重要禁毒議題 多方位打擊毒禍

高峰會匯聚近40個大灣區政府單位和參與禁毒工作的民間禁毒機構，讓各地專家就三大重要禁毒議題表達意見、分享經驗，並借此促成未來更深入、更多層次的合作：

溝通策略：高峰會將從不同角度，探討禁毒教育及宣傳策略的最新方向，讓不同單位展示良好、具特色的策略，更精準地傳遞禁毒信息予大眾，尤其是青少年。

打撃跨境犯罪：執法單位亦將於高峰會上，分享最新的立法及執法策略，包括打擊網上販毒和利用科技執法的經驗，以及探討區域、國際合作的重要性。不同執法單位將深化合作，加強情報交流，以提升執法效率。

青年合作：粵港澳三地青年代表亦會積極參與高峰會，分享對毒品和禁毒工作的看法，並展現對抗毒品的決心，為禁毒工作打下強心針。

九月五日上午十時，「粵港澳大灣區禁毒高峰會」的開幕式將於政府新聞處網站（webcast.info.gov.hk) 直播，歡迎市民觀看。

大灣區城市 攜手邁向無毒未來

大灣區城市一直緊密合作，共同打撃毒品罪行。例如，香港海關與國家海關總署緝私局和廣東分署緝私局、廣東省公安禁毒部門及深圳海關緝私局展開了代號為「雲戰──斷流」的聯合緝毒行動，重點打擊販毒集團於境外遙控内地與香港物流進行毒品走私。這緝毒行動於二零二二年六月至二零二五年六月期間，共檢獲約6 540公斤不同種類的毒品，共拘捕123人。

香港海關人員在大灣區聯合緝毒行動「雲戰──斷流」中，檢獲懷疑可卡因。

由二零二三年至二零二五年六月，香港警務處與粵港澳大灣區不同城市合作，成功破獲多宗牽涉毒品的案件，共拘捕177人，檢獲市值逾50億港元不同種類毒品。

毒品檢測方面，香港的政府化驗所與內地的毒品化驗機關一直保持緊密聯繫，不時就毒品檢測結果互通情報，並交流檢測技術。今後，這些區內檢測合作將繼續加強。政府化驗所的實驗室運作現時已符合國際公認的良好實驗室規範，並與國家標準保持一致。

執法和檢測之外，粵港澳三地一直加強對青少年的禁毒教育，為我們的未來棟樑共築堅固毒品防線。二零二三年「粵港澳大灣區禁毒教育基地」在東莞虎門鴉片戰爭博物館揭牌成立，成為大灣區禁毒合作交流新的橋樑紐帶。而有關禁毒研學路線亦有助於增進粵港澳青年學子的家國情懷。

此外，本港的禁毒處、香港警務處、香港海關亦積極參與大灣區內的禁毒活動。例如，今年分別在澳門和橫琴的兩個禁毒展覽，香港亦有製作展品，以創新手法協助教育當地市民毒品禍害，以及介紹香港的禁毒工作。

香港特區政府保安局禁毒處參與了澳門特區政府社會工作局，由六月十五日至九月三日於澳門舉行的「大灣區禁毒科普展」，展示香港的禁毒工作。

另外，香港警務處的禁毒領袖學院亦曾派出青年到廣東省交流，分享經驗。

香港警務處禁毒領袖學院舉辦深港兩地青年禁毒文化交流活動。

禁毒處亦鼓勵香港青年到大灣區的內地城市，認識禁毒歷史與當今的禁毒工作。香港的禁毒基金撥款準則亦已經修訂，有關撥款可被投放於大灣區內有利於香港的相關禁毒教育工作。

禁毒無分地域，沒有一個地方能自掃門前雪，獨善其身。這次高峰會正正為粵港澳三地提供了重要的禁毒交流平台，加強大灣區禁毒協作，共建無毒、健康、安全灣區。