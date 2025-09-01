01金融科技卓領大獎2025：誠邀企業參與

由《香港01》主辦的「金融科技前瞻研討會」暨「01金融科技卓領大獎」已邁入第五年 。此年度盛會見證香港金融科技的演進，並將匯聚業界領袖，共同探討金融科技的未來趨勢與政策突破 。



「金融科技前瞻研討會」將以「香港金融科技新動能：領航數字資產・接軌全球・AI賦能」為主題 ，並深入探討「數字資產新紀元 — 機遇、挑戰與香港的領航之路」。

「01金融科技卓領大獎」由金融與科技領域的專業評審團，嚴選出推動香港金融科技發展的標竿企業，表彰其貢獻，藉以將香港的金融科技基因轉化為全球影響力，鞏固國際金融樞紐地位 。

我們誠摯邀請所有銀行、保險公司、金融及科技機構參與獎項評選 ，展現企業實力與業界貢獻。請即把握機會，參與角逐此項殊榮。

評審準則涵蓋多個面向，包括：

業務發展及營運管理：

• 提升競爭力，加強業務普及化及數碼化

• 提升效能及效益，增強業務發展潛力

• 市場覆蓋範圍、觸及度

創新及科技：

• 展示創意，引領金融新趨勢

• 開發整合現有資源科技，創造有成績的商業模式

• 價值定位的獨特性及原創性

專業性：

• 具備風險管理、監管合規、保密及網絡安全等保障

• 穩定性、可靠性及耐用度

• 促進社會共融

立即報名：https://form.jotform.com/252148596914467