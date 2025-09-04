捍衛勞工權益　工聯會倡「本地優先就業」、強化職業安全

勞工是香港社會和經濟發展的重要基石力量，工聯會始終站在維權最前線，秉持「撐勞工、為基層、爭公義」，致力改善基層僱員福利待遇。在當前經濟環境下，工聯會持續關注本港失業率及勞工權益問題。輸入外勞對建造業和飲食業的基層就業市場造成明顯衝擊，失業率攀升。工聯會要求政府確保本地勞工優先就業，並為工友提供必要的支援和保障，共同應對當前挑戰。至於近期頻發的極端天氣，也使工友的上班安全備受關注，工聯會呼籲政府立法保障工友安全，並加強職安健宣傳教育，以提高各行業的安全意識。



本地勞工優先就業

工聯會會長吳秋北、理事長黃國以及立法會議員梁子穎多次會晤政府官員，探討輸入外勞、平台外送員權益保障及職安健等議題，工會指出大量輸入外勞衝擊本地基層就業市場，建造業和飲食業尤為嚴重。有工友反映，部分僱主因輸入外勞而解僱本地員工，或將長工轉為散工，導致工時縮減和收入驟降。政府近期公布的失業率為3.7%，其中建造業達7.2%、飲食業為6.4%，均創下新高。工聯會促請特區政府盡快檢討及調整輸入外勞計劃，凍結並逐步削減輸入外勞名額，並重新考慮恢復限制對26個工種的輸入申請，以保障本地工人的就業優先。

工聯會負責人與勞工處處長會晤，雙方就輸入外勞、平台外送員權益保障、職安健等勞工議題進行深入交流。

極端天氣保障工友通勤安全

近年惡劣天氣頻生，僱員上落班安全問題令人擔憂。工聯職安健協會調查發現，超過六成打工仔在八號風球或更高信號或黑色暴雨警告信號，或於極端情況生效期間仍要上班，顯示僱主並未重視及遵守《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，漠視工友工作安全。工聯職安協促政府加強守則的解說及宣傳工作，立法規定非「指定人員」停工，部分「指定人員」僱主需提供安全的交通工具。工聯職安健協會顧問、立法會議員郭偉强建議政府注重行業中「風險評估」的重要性，尤其在惡劣天氣下工作的僱員，環境受天氣影響容易產生職安問題。工聯會立法會議員陸頌雄亦持續關注外賣平台從業員的權益保障，經常聯同工會約見資方，就加強外送員在職保障以及減低意外風險進行交流。

公布《惡劣天氣及「極端情況」下上班問卷調查》結果，促修例保障工友工作環境安全。

為工傷工友提供適切支援

每年都有不少職業意外發生，若工友不幸遭遇意外而受傷，除了身體上的創傷，經濟和精神上也會受到嚴重困擾。工聯職安健協會一直關注全港僱員的職業安全與健康需求，為受傷工友提供適切的支援，包括自2014年開始多次舉行「漫步職安路」步行籌款活動。同時促請政府重視本港職業安全健康問題，加強對工作環境的監管與安全隱患的預防，以保障各行各業及不同工作形式工人的權益。為了幫助工友度過難關，協會還設立了「工聯職安健協會經濟援助金」，在工友遇到職業意外時，向受傷或遇難工友及其家屬提供一次性的緊急慰問金。此外，協會積極推廣各行業的職業安全健康活動，增進僱員對職業安全健康的認識。工聯會負責人經常探訪前線工友，宣傳防中暑的職安健資訊，並派發防中暑物資，幫助工友提高安全意識。

舉行「漫步職安路」步行籌款活動，為受傷工友提供適切的支援。

設立「工聯職安健協會經濟援助計劃」幫助工友暫度難關。

