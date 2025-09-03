亞洲國際果蔬展開幕　760商家參展　料吸引1.3萬名業界人士

第18屆亞洲國際果蔬展覽會（ASIA FRUIT LOGISTICA）周三（9月3日）在亞洲國際博覽館（亞博館）隆重開幕，展期為3日，預計吸引全球超過13,000名業內人士參加。這次展會集合來自45個國家和地區的逾760間參展商，其中包括26個國家和地區的展團。



亞洲國際果蔬展覽會（ASIA FRUIT LOGISTICA）9月3日起將在亞博館開幕，今年集合來自45個國家和地區的逾760間參展商，其中包括26個國家和地區的展團。（主辦方提供圖片）

亞洲國際果蔬展覽會展品琳瑯滿目，全面覆蓋蔬果產業的各個領域，包括珍稀水果、尖端生產及運輸方案、智能零售系統等，參展商亦將向業界人士深入介紹最新服務與解決方案。今年展會新設「首展參展商專區」，專為首次參展的水果企業打造，讓他們提高曝光。新展商數目眾多，分別來自立陶宛、摩洛哥、比利時和墨西哥等國家，展品備受期待。

▼以下為今年部份展品亮點▼



而「亞洲水果知識中心」繼續設有三大舞台，包括亞洲水果國際果蔬大會、亞洲水果商務論壇與亞洲水果展秀台。多場論壇及研討會將探討商業策略、行業趨勢和嶄新技術等，其中兩場新設論壇分別聚焦冷凍蔬果及堅果乾果，為業內人士提供絕佳的學習及交流平台。

亞洲國際果蔬展覽會資料

日期：2025年9月3至5日

時間：上午9時至下午5時

地點：亞洲國際博覽館(入口為3及5號展館)

交通：參觀者可享機場快綫限定優惠，以港幣$53乘搭機場快綫，即日往返青衣站及博覽館站，更可免費轉乘港鐵。而即日往返香港站/九龍站及博覽館站則可享港幣$65優惠。*

*在香港站或九龍站上車之乘客，須於入閘前，前往機場快綫香港站或九龍站之特設櫃台，憑門票及八達通換購車票;在青衣站上車之乘客必須使用同一張八達通，即日往返市區與博覽館站，並於博覽館逗留超過1小時或以上。乘客於市區入閘時會被扣八達通單程車費，多收的車費會於回程出閘時自動退回八達通內。