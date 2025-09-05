化學染髮劑真相｜拆解愈染愈白陷阱　一招天然海藻染髮更健康

染髮產品的安全問題屢成熱話，當中潛在的致敏成分及重金屬等健康隱憂，早前有內地市民使用網購染髮劑後急性中毒，出現脫髮、頭暈、氣促、全身麻木脹痛、尿血等症狀，引起廣泛關注。不少人為了遮蓋白髮而頻繁染髮，反而「愈染愈白」、「愈染愈甩」、髮質愈來愈差，原來與化學染髮劑中的化學成分有關！想擁有一頭年輕亮麗髮色，是否必須犧牲髮質和頭皮的健康？下文將為你拆解化學染髮的健康陷阱，並提供一個更天然、更安心的選擇。



陷阱一：傳統化學染髮劑原來大多含有雙氧水？想遮白反而愈染愈白？

可能你也有過這樣的經驗，剛開始使用化學染髮劑染髮時效果不錯，但隨著染髮次數增加，不僅髮質變差，白髮似乎冒得更快、更多，需要更頻密地補染。原來傳統化學染髮劑大多含有雙氧水等成分，其原理是「先漂後染」。染髮時，化學劑會先打開頭髮的毛鱗片，強力漂白髮芯內的黑色素，再將化學色素注入。這個過程不僅對髮芯造成永久性傷害，更會刺激頭皮毛囊，影響黑色素細胞的健康。久而久之，頭髮不但變得乾旱、粗糙、易斷，毛囊製造黑色素的能力也可能減弱，導致白髮問題加劇，造成「愈染愈白」的惡性循環。

陷阱二：化學染髮刺鼻氣味 致敏成分致紅腫痕癢

除了傷害髮質，染髮時濃烈刺鼻的化學氣味，不僅令人不適，更可能對呼吸道造成刺激。此外，部分染髮劑含有PPD、阿摩尼亞、重金屬等致敏甚至潛在的致癌物質。

對於頭皮敏感的人士，每次染髮都有機會引發紅腫、痕癢甚至發炎。若染劑不慎沾到皮膚，更難以清洗，容易「食色」，留下尷尬的印記。

「護髮式染髮」新趨勢 天然海藻溫和上色 不傷頭皮及髮芯

難道要遮蓋白髮，就只能忍受化學染髮帶來的種種問題？近年備受推崇的日本品牌「50惠」，其天然海藻染髮護髮膏主打「護髮式染髮」概念，與化學染髮的破壞性原理不同，50惠採用溫和的「表面上色」技術。其染髮成分只會附在髮絲表層，不會破壞髮芯結構，因此不傷頭皮與頭髮。產品蘊含5大天然海藻精華，更有超過50%是護髮成分，染髮過程猶如為頭髮做了一次深層髮膜（Hair Mask），染後髮絲依然柔順有光澤，從根本上解決了髮質變差的問題。

關注頭皮健康的朋友亦可放心使用，50惠天然海藻染髮護髮膏不含阿摩尼亞、PPD等10大致敏成分，測試指出100%認同不會造成敏感情況¹，大大減低了過敏風險。而且，它帶有清新的天然花香，讓染髮過程變得療癒舒適。高達98%用家認同，使用後甩頭髮問題明顯改善¹，真正做到遮白上色，髮質柔順與健康並存。

健康新染法︰染1日+洗3日！上色效果媲美化學染 遮白持色3星期

「天然染＝不上色」﹖相信不少人在選購染髮劑時都有這個疑慮。氣質女神龔慈恩（Mimi）最近就大方分享了一個健康染髮新概念，更親身實測為大家打破傳統迷思，只需簡單2個步驟，上色效果卻媲美化學染！

龔慈恩大方公開「染1日＋洗3日」秘訣，首先使用 50惠天然海藻染髮護髮膏 進行一次性的染髮，其配方源自5大天然海藻精華，性質溫和且不會對頭皮及髮芯造成負擔，更不會引致敏感。完成染髮後，接下來的3天，將日常使用的洗髮露，暫時換成同系列的天然海藻染色洗髮露來洗頭，洗髮同時為髮絲進行補色和鎖色，不僅頭髮變得更柔順，持色效果也高達3星期，更節省染髮時間。

配合50惠天然海藻染髮護髮膏的幼嘴設計，更貼近髮根更易上色，而且一推即用，無須混合，十分方便，10分鐘就能遮白上色，質感濃厚不易滴漏，即使是新手也能輕鬆在家操作。萬一沾到皮膚，只需立即用濕布或紙巾擦拭即可，不易「食色」，非常方便。

1. 50名試用者於2025年1月至2月使用50惠天然海藻染髮系列4星期後之意見調查

(資料及相片由客戶提供)