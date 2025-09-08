堅守初心　與時俱進　工聯會服務市民走在前

工聯會一直秉持優質服務和持續發展理念，致力為市民和打工仔提供職業培訓、就業輔導、勞工法例諮詢、社區服務、支援內地港人等服務，還有工人醫療所、優惠中心、長者中心，以及在全港18區設有地區服務處及聯絡處，關心及服務會員和市民。希望大家立即透過工聯會網站或APP線上入會，享受專屬服務，與我們一起創造更美好生活！



會員專享優惠與服務

從醫療健康到購物消費，從進修培訓到休閒娛樂。工聯會的優惠與服務全方位覆蓋，會員可獲免費送贈20萬元平安保險、購物優惠額外折扣、醫所健康檢查折扣、旅遊優惠、還可享有送贈生日積分及各類優惠，參加快閃、抽獎、APP積分換禮品等。工聯優惠中心購物環境優化，增加商品種類，優化網站及網購平台。而會員優惠更拓展至灣區，只要出示工聯咭，即可在內地指定的商店享用服務優惠、購物優惠。工聯會還豐富工聯APP手機應用程式的內容，讓市民能更便捷地獲取工聯會的最新動態和優惠資訊，快來下載工聯APP啦！

工聯會每年都會更新工聯咭優惠資訊，讓會員方便使用服務和優惠。

爲您提供持續進修與技能upgrade

工聯會進修中心以靈活的教學方式、實用的課程內容和會員優惠價格，為市民提供了一個持續進修和技能提升的廣闊平台，開辦了涵蓋多個行業資歷認證、技能提升、持續進修及再培訓等課程，以滿足不同年齡、不同興趣和不同職業發展的學員需求。工人俱樂部和康齡服務社提供各類的興趣活動及長者課程，亦開設旅遊等業務，豐富市民工餘生活、促進身心健康。

工聯會培訓進修大使、立法會議員梁子穎表示，工聯會進修中心緊貼市場需求，為市民提供了豐富工餘生活的選擇，更重要的是為他們提供了提升個人技能、增強就業競爭力的有效途徑，真正體現了「與香港同步，與基層同心」的服務承諾。

工聯會培訓進修大使、立法會議員梁子穎。

創新醫療服務 回應社會需求

工聯會工人醫療所（醫所）成立至今已經75年，持續為市民提供優質的醫療服務。開辦了六間西醫診所、一間專科醫療中心、五間牙科診所、十間中醫診所、三部流動中醫醫療車、三間X光化驗所、一間社區藥房及一間聽力測驗中心，全方位照顧市民所需。推出《工聯同行•站起來》骨科手術資助計劃，讓經濟困難的病人更快獲得公營醫療服務；成立「工人醫療所醫療資助基金」，為更多有醫療需要但未能得到適切援助的基層人士提供經濟支援；2023年起增設「公務員中醫診所」，服務範圍持續擴大。

工人醫療所流動中醫車近月在橫頭磡邨正式開展服務。

全力保障打工仔權益

工聯會一直關注勞工權益，勞工服務中心（勞服中心）一直貫徹「真誠服務 與時俱進」的服務宗旨，目前分別設土瓜灣及觀塘兩處服務點，為打工仔提供專業的勞工法例諮詢、協調及跟進勞資糾紛個案和工傷個案、提供勞工法例講座等服務。致力於改善勞工的工作環境、增強職業安全意識，並提升勞工權益保障。

工聯會勞工服務中心專門解答勞工疑問及協助處理勞資問題。

（資料及相片由客戶提供）