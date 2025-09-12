全運會｜霍啟剛：有助推廣大灣區融合　期待學生支持國家體育盛事

第十五屆全國運動會尚有兩個月開幕，港協暨奧委會副會長、中國香港奧林匹克學院主席霍啟剛周五（12日）出席在理工大學一個講座時表示，賽事首次由粵港澳三地共同舉辦，有助推廣大灣區融合，意義非凡，「這不但是國家對香港信任的體現，更是推動區域體育合作、提升本地體育水平的平台。」他期待學生全情投入及支持國家體育盛事。



港協暨奧委會副會長兼理大校董會成員霍啟剛（前左六）主持主題演講。(理大提供圖片）

理大周五與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會共同主辦、中國香港體育聯盟合辦「學務長專題講座系列：追夢人生」——「全力以赴 逐夢賽場 ：『全力支持第十五屆全國運動會』奧林匹克主義教育計劃」，講座講座吸引約200名嘉賓、理大管理層及師生出席。

霍啟剛以「全力支持第十五屆全國運動會」為主題，細說他參與本地體育發展工作的歷程，當中特別提及對培育精英運動員的重視，以及如何透過「奧林匹克主義教育計劃」弘揚奧林匹克精神。對於即將舉行的十五運會，他表示賽事首次由粵港澳三地共同舉辦，有助推廣大灣區融合，意義非凡。

霍啟剛分享推動香港體育發展的經驗，以及對第十五屆全運會的展望。(理大提供圖片）

霍啟剛表示，近年香港體育發展取得令人振奮的成果，有賴政府持續投放資源支持，讓本港運動員能夠在國際舞台上屢創佳績；而運動員能夠自信地站上賽場，發揮最佳水平，亦有賴廣大市民一直以來的鼓勵與支持，這份社會齊心推動體育發展的力量，尤其珍貴。

他指兩個月後粵港澳三地將共同承辦十五運會，這不但是國家對香港信任的體現，更是推動區域體育合作、提升本地體育水平的平台。他希望全港市民能夠齊心關注全運會，積極參與不同形式的體育活動，「共同打造一場屬於我們每一個人的體育盛事，展現香港熱愛運動、團結向上的精神。」

理大暫任學務長梅國威（左一）主持對談環節，霍啟剛（左二）與兩位港協暨奧委會首屆「奧林匹克大使」游泳運動員歐鎧淳（右二）和劍擊運動員崔浩然（右一）交流。(理大提供圖片）

講座的對談環節由理大暫任學務長梅國威主持。霍啟剛與兩位香港傑出運動員兼港協暨奧委會首屆「奧林匹克大使」——五屆奧運游泳運動員及亞運會獎牌得主歐鎧淳及2012年倫敦奧運會劍擊運動員及亞運會獎牌得主崔浩然深入交流。他們除了暢談各自的發展經歷，亦分享在運動員生涯中遇到的挑戰，讓他們深切體會到追夢路途上堅持和付出的重要性。

港協暨奧委會副會長兼理大校董會成員霍啟剛（左三）主持主題演講，並與理大常務及學務副校長黃永德（右三）、副校長 （學生及環球事務）楊立偉（左一）、暫任學務長梅國威（右一），以及兩位港協暨奧委會首屆「奧林匹克大使」游泳運動員歐鎧淳（左二）和劍擊運動員崔浩然（右二）合照。(理大提供圖片）

理大常務及學務副校長黃永德表示，理大一直支持體育發展，去年理大運動代表隊分別奪得大專男、女子全場總冠軍的殊榮，達成七連霸。他希望理大的運動員及學生繼續秉承奧林匹克格言——「更快、更高、更強——更團結」，並以此作為前進的動力，朝著自己的理想進發。

理大除了在校園推廣運動文化，大學亦提供「傑出運動員推薦計劃」、「學生運動員學習支援及入學計劃」、「德藝計劃」，並與香港體育學院簽署精英運動員學習計劃合作備忘錄，支持精英學生運動員在學業及運動雙軌發展。

理大常務及學務副校長黃永德（右）頒贈紀念品予霍啟剛（左）。(理大提供圖片）