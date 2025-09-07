塔巴｜市民「超前部署」買餸：例牌打風就搶菜　料8號風球不外出

天文台今晚（7日）9時20分改發八號烈風或暴風信號，預料維持至明早11時。下午4時，楊屋道街市人頭湧湧，擠滿來買餸的市民。位於附近的AEON百貨公司，同樣有不少人到場購物。



有市民花費約200元到街市購買魚、蝦及菜等食材，稱「都係搶菜囉啲人，例牌嘅一打風啲人就搶菜」。他打算明日八號風球懸掛期間不會外出，在家中「上吓網睇吓手機」。亦有到百貨公司購物的市民花逾百元購買食材，同樣打算明天留家用膳，笑言「懶得落去」食肆用餐。



今午約4時，荃灣楊屋道街市人頭湧湧，擠滿了來買餸的市民。（董素琛攝）

下午約3時，在灣景廣場購物中心的AEON百貨公司，市民在收銀處位置排隊輪候結帳。（董素琛攝）

下午約3時，不少市民來到位於灣景廣場購物中心的AEON百貨公司購物。（董素琛攝）

灣景廣場購物中心的AEON百貨公司，部分麵包款式已被清空。（董素琛攝）

周先生今日（7日）花費約200元，到楊屋道街市購買魚、蝦及菜等食材。（董素琛攝）

市民：例牌嘅一打風啲人就搶菜

周先生花費約200元到楊屋道街市購買魚、蝦及菜等食材，如果明天8號風球持續的話便不會外出，會留在家中「上吓網睇吓手機」，等「落波」後才出外購買新食材。今午街市人頭湧湧，他說「都係搶菜囉啲人，例牌嘅一打風啲人就搶菜」，他指今天買菜的價錢與平日相若，但憑經驗指打風過後菜價則會變貴，舉例指平日賣18元一斤的菜，打風後會賣20多元。至於防風措施，他說未有為家中的玻璃窗貼上膠紙，「香港嘅樓宇好安全...... 依家啲樓好實淨」。

勞生及勞太花費逾百元，到AEON百貨公司，購買香蕉、菜及魚蛋等食物，以備明天打風之用。（董素琛攝）

市民稱打風「懶得落去」用膳

另勞生及勞太花費逾百元，到位於灣景廣場購物中心的AEON百貨公司，購買香蕉、菜及魚蛋等食物，以備明天打風之用。在香港8號風球生效期間，大型商場及食肆仍會開門營業，勞生笑言「因為有時唔想成日出街食，懶得落去」。

他說，AEON百貨公司今日的人流與平日周末差不多，大部份貨物亦未有被清空。他又笑言未有特別在家中做防風措施，指「因為之前打風我哋屋企都唔會特別漏水，又唔會特別好大風」。

張先生說，沒有在家中進行防風措施，認為「（這個颱風）好似冇咁勁」。（董素琛攝）

住在附近的張先生則花費400多元購買麵包及公仔面等食物，指「費事唔方便」，故今天「買多少少」。他又說，沒有在家中做防風措施，「（這個颱風）好似冇咁勁」，故未有感到特別擔心。