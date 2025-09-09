看見不一樣的可愛 支持奧比斯世界視覺日

視力是我們與世界連結的重要橋樑，因為看得見，我們才能感受可愛、發現世界、看見彼此的溫柔。然而，有些人因視力問題而無法用眼睛感受這些寶貴的體驗。他們面臨著生活上的挑戰和困難，未能透過視力享受到我們世界裡各種各樣的可愛。

藉著今年「世界視覺日」，奧比斯鼓勵全城珍惜寶貴視力，同時集結力量全力捐助，將不一樣的可愛散播到世界每一個角落。捐款支持，獲贈可愛動物紀念襟章。

立即行動 : https://hkg.orbis.org/zh-hant/wsd2025

儲齊限量版 一套四款襟章套裝 看見不一樣的可愛！

即日起至2025年10月31日，捐款支持「奧比斯世界視覺日」即可隨機獲贈一枚奧比斯可愛動物襟章，包括呆萌狗狗、圓滾滾水豚或傲嬌貓大人，為自己或身邊的人增添趣味色彩。

捐款港幣$1,000或以上，更可獲贈限量版襟章套裝（一套四款），其中包括特別版的古惑小黃狗襟章，數量有限，送完即止。

限量版襟章套裝（一套四款）

圓滾滾水豚

傲嬌貓大人

呆萌狗狗

古惑小黃狗

—---------------------------------------

個人捐款：捐出愛心，收藏可愛襟章

•網上捐款：即時捐款並獲取電子收據，襟章款式將隨機寄出。

•繳費靈捐款：於2025年8月11日至9月28日期間，透過繳費靈捐款，奧比斯將依據登記地址寄出襟章及收據。（奧比斯商戶編號：9115）

•港鐵站OK便利店捐款：於全線港鐵站OK便利店以現金捐款（每次最高港幣$5,000），即可即時獲贈襟章一枚（限量版襟章套裝不適用）。

限量版襟章套裝（一套四款）

—---------------------------------------

企業支持與慈善義賣：買走黑暗

奧比斯誠邀商戶參與「買走黑暗」慈善義賣活動，於9月至10月期間精選黑色商品，支持救盲使命：

•精選黑色商品義賣：收益捐助眼疾患者，助力重拾光明。

•創意營銷：設計主題商品或推出優惠，展現企業社會責任。

•提升品牌形象：結合慈善與商業，吸引更多顧客支持。

查詢電話：2508 7024（鄧小姐）

買走黑暗

—---------------------------------------

學校響應，護眼教育

奧比斯誠邀全港師生參與「世界視覺日」活動，透過捐款及護眼講座，讓學童了解視力的重要性及全球眼疾問題。

•捐款支持：學生捐款港幣$50或以上即可獲贈襟章，並可配合校內活動增添慈善元素。

•護眼講座：奧比斯可到校園舉行護眼主題講座，培養學生的同理心及關愛精神。

—---------------------------------------

行動起來，支持奧比斯

捐款支持「奧比斯世界視覺日」，讓更多人看見世界的美好。立即行動，散播不一樣的可愛，為全球眼疾患者帶來光明希望！

更多詳情及報名方式，請瀏覽奧比斯官方網站：https://hkg.orbis.org/zh-hant/wsd2025