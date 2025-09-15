半年花185億買保健品！港人最關注提升免疫力產品 呢個價格極親民

有調查顯示，2024年，整體人口中所有保健食品服用者的半年支出估算 185億，而在眾多功效之中，有42.4%的受訪者表示，他們服用保健品最主要的目的是「提升免疫力」。提到增強免疫力，不少人自然會聯想到傳統中藥瑰寶——靈芝。市面上靈芝產品琳瑯滿目，但要找到一款成分優質、功效全面，且價格親民的選擇，馬百良六寶靈芝正是當中的高性價比之選。



都市人生活繁忙，尤其是年過35歲的朋友而言，要兼顧事業與家庭，同時關注日常養生，都可能面臨精神疲勞、體力透支、睡眠質素下降等問題。這些看似微小的困擾，其實正是身體免疫力下降的警號，稍不留神，便可能在轉季時感冒生病。因此，透過服用保健品來調理身體，正是實踐「預防勝於治療」的關鍵一步，從根本上調理身體，需要由內而外地固本培元。

養五臟、補六腑 全面調理強化免疫系統

要達致全面調理，單靠一種成分未必足夠。馬百良六寶靈芝嚴選六種最珍貴的靈芝：赤芝、紫芝、黃芝、青芝、黑芝及白芝。根據中醫五行理論，不同顏色的靈芝對應人體不同臟腑——赤芝養心、青芝護肝、黃芝健脾、白芝益肺、黑芝保腎，再配以紫芝補氣，達致「養五臟、補六腑」的全面調理效果。更值得一提的是，配方中特別加入了被譽為「菇中之王」的日本姬松茸。它富含多種微量元素，特有高效成分「β-D-葡聚醣」及「a-D-葡聚醣」，能與六種靈芝產生協同作用，進一步強化免疫系統。

95%用家實證病少咗！品質與信心的雙重保證

產品效果如何，用家的反饋最為真實。根據問卷調查，高達95%的用家反映，在服用馬百良六寶靈芝後，感冒或生病的次數明顯減少^。除了有助增強免疫力，用家亦表示產品能有效提升精神活力、減少疲勞及改善睡眠質素。就連真實用家伍詠薇也分享，表示服用六寶靈芝三個月後「病少咗、皮膚好咗、瞓得好咗」，睡眠質素有明顯改善，親身印證了產品的卓越功效，更成為了產品嘅代言人。

馬百良已有200多年歷史，是真正的老字號。多年來一直保持優良品質，而且價錢公道，深受大眾信任。產品由馬百良與日本專業科技團隊共同研發，100%於日本工場製造，其食品安全標準更達致日本醫藥品級數，並通過多項微生物及農藥檢測，確保無添加西藥成分。此外，產品採用植物性膠囊，即使是素食者也能安心服用。

真實用家伍詠薇表示︰服用六寶靈芝後病少咗、皮膚好咗、瞓得好咗！

馬百良六寶靈芝（60粒裝）

官方網店限定優惠｜由即日至9月30日

官網會員價：HK$298/盒（標準價：HK$599）https://bit.ly/3JSoV8w

*注意人士：

- 有免疫系統疾病不適合，如皮膚過敏、類風濕性關節炎、紅斑狼瘡、或容易過敏體質不適合。

- 服用抗凝血藥物者不適合。

- 消化能力較差的人士需要注意，因為靈芝吸收會阻礙部分其他食物的營養吸收。

- 孕婦無病或無特別需要時應盡量減少任何中西藥物，如有需要必須先諮詢醫師。

^根據馬百良天然保健食品內部調查，2025年8月：60名受訪者意見調查

95%用家認同有明顯減少感冒或生病次數

需配合均衡飲食

