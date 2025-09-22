逾兩成中學生壓力爆煲　富衛香港推動中小學精神健康教育

在節奏急速的都市生活，青少年精神健康問題成為社會不容忽視的議題。啟勵扶青會(KELY Support Group) 調查¹發現，超過兩成受訪中學生表示壓力及情緒超出負荷，更有逾三成人在需要時找不到求助渠道，甚至有兩成人表示沒有值得信賴的朋友。為應對挑戰，富衛香港（「富衛」）聯同社區夥伴，推出專為中小學生設計的精神健康及情緒教育活動，接觸近千名學生，期望透過推廣「朋輩互撐」文化，為青少年的身心健康築起防線。



學懂先照顧自己再幫助他人

面對青少年精神健康求助無門的困境，朋輩間的支持顯得尤其重要。富衛聯同啟勵扶青會 (KELY Support Group) 舉辦了「Talk2Me朋輩支援大使培訓證書計劃」，為中學生提供十小時的專業課程。課程內容涵蓋精神健康和應對壓力等知識，更著重教授實用的朋輩支援技巧，旨在讓學生學會如何關心自己及身邊人。

計劃培訓近80名同學，完成後更學以致用，在其校內策劃精神健康推廣活動並觸及超過數百名朋輩。有同學在校內自發設計情緒告白板，成功鼓勵其他同學寫下感受，學習釋放負面情緒，將關注情緒健康的理念帶入校園。有參與者表示，課程讓他對精神健康問題有了更全面的認識：「我學會了如何分辨情緒困擾的程度，並明白當情況超出朋輩支援的能力範圍時，尋求專業協助是非常重要的一步。」另一位參與者則透露課程最大的收穫是學會了自我照顧：「這個課程不只是教我如何幫助別人，更重要的是教會我如何照顧自己，例如在感到壓力或不開心時，如何適時放鬆與調節情緒。」

參與活動的富衛義工坦言，計劃令他感受到與社區的連繫，了解青少年面對的挑戰和想法，「我非常高興能夠以富衛義工的身份參與他們的成長旅程，學會關心自己及他人，並共同設計社區項目，支援學生。」

理財融合同理心 小學生設計夢想關懷社區

除了中學生，富衛亦關注小學生的精神健康，自2022年起，富衛與青年成就香港部（JA Hong Kong）合作推出「JA小財智‧大夢想」計劃。在此基礎上，雙方今年決定擴展合作，推出「JA SparktheDream同『理』· 理財工作坊」。活動融入了社交及情緒學習元素，2025年已幫助了近850名小四至小六學生，在理財及心理層面建立韌性，為未來打好基礎。

參與計劃的學校教師表示，工作坊在提升學生理財知識、社交技巧及情緒管理能力等多方面均取得顯著成效。據統計，超過九成教師認為工作坊有效加強學生對精神健康，以及情緒管理重要性的認識，有助培養正向思維。參與活動的富衛義工則分享：「我看到學生毫不猶豫選擇幫助流浪動物，這提醒了我同理心和對夢想的熱情從來都不分年齡。這個工作坊非常有意義，它啟發學生將個人夢想與社區需要結合！」

首創精神健康保障 FWD創新產品應對社會所需

青年精神健康是社會需求的縮影。醫院管理局調查顯示²，香港在2023/24年度有超過30.5萬人因精神病或情緒病在醫管局接受精神科服務，反映相關問題日益普遍。

富衛深明社會狀況，故多年來積極推動相關保障與服務，致力填補市場缺口，例如早於2022年便推出了當時全港首創³的「智．守衛精神健康保障計劃」⁴，為精神健康提供涵蓋診斷、治療至康復階段的全面保障，並設有為家人而設的支援服務。此外，「危疾緻尚保／危疾緻尚保（升級版）」⁴亦涵蓋包括精神健康相關疾病在內的指定危疾多重保障。為便利港人跨境醫療需要，富衛的「大灣區智通行門診計劃」⁴ 更特別涵蓋精神科門診診症，全面守護客戶身心。

富衛在七月舉行社區關愛月，富衛義工團隊踴躍參與，走入校園帶領學生在遊戲中學習。富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國表示，富衛一直致力推動青少年身心健康，與社區伙伴合作推出一系列精神健康課程及工作坊，他說：「富衛秉持以客為先的理念，透過創新產品和貼心服務，為大眾提供適切的保障和專業支援。我們亦會繼續與社區合作，提升大眾精神健康意識，與富衛一起Celebrate Living，活出精彩人生。」

