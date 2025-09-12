不能不知的「防騙避坑懶人包」！《警聲百二秒》拆解防罪冷知識

最近，各大社交平台或群組瘋傳一個「防騙避坑懶人包」網站，據聞裏面的文章「快、狠、準」，只需兩三分鐘就能看懂一個時事議題，從最新騙案手法到國家安全等防罪冷知識應有盡有。



這個人氣網站，正是由香港警務處與無綫電視聯合製作的《警聲百二秒》節目，特別將內容延伸至網絡，推出的專屬《警聲百二秒》資訊平台。這個平台將節目精華濃縮並深化，內容圍繞貼近市民的議題，而最新更新的文章範疇就包括市民最關注的「防範詐騙」、一向備受重視的「國家安全」，以及與網絡生活密不可分的「其他罪行」，教大家避開生活中的各種陷阱！

破解「刷單賺佣」筍工陷阱

平時碌IG、Facebook，一則廣告彈出：「誠招網絡刷單員，日賺$800不是夢！」內容標榜只需安坐家中，用手機幫網店購物「刷靚個record」谷人氣，就有豐厚佣金落袋。聽落時間夠彈性，回報又高，簡直是「筍工」自動送上門？小心，這份誘人工作的背後，可能是一個精心設計的騙局！

這種「刷單賺佣」騙案近期愈趨普遍，《警聲百二秒》專頁內的「『刷單騙案』特徵大拆解」一文，就為大家揭開了騙徒的完整劇本。文章拆解騙徒的技倆，首先，他們會派發金額較小的任務，並在完成後迅速歸還本金和幾十元的佣金作為「甜頭」，讓你放下戒心，深信不疑。當你以為找到賺快錢的門路時，騙局才真正開始。騙徒會要求你購買更昂貴的貨品以賺取更高佣金，然後以「系統故障」、「任務組合未完成」等藉口，扣起你的本金，再威逼利誘你投入更多金錢去「解鎖」戶口。結果，你只會愈踩愈深，血本無歸。《警聲百二秒》提醒大家，所有聲稱要先墊支、後賺佣的工作，都極有可能是騙局。記住，筍工唔會自動送上門，搵錢亦無捷徑！

認清「網絡欺凌」的傷害

鍵盤背後，你一言我一語，有時一句無心之失或惡意留言，就可能引發一場網絡風暴。在討論區被人「公審」、在社交平台被惡意P圖、甚至被「起底」公開個人資料……這些網絡欺凌行為，可能比你想像中更普遍，受害者承受的心理壓力，絕不比現實欺凌少。面對欺凌，是否只能啞忍？《警聲百二秒》的「網絡欺凌防治指南」一文，就清晰界定了網絡欺凌的各種形式，並為受害者及旁觀者提供了實用的應對方法。

文章指出，網絡欺凌由散播謠言、惡意改圖，到「起底」公開私隱都包括在內。面對欺凌時，好多人第一時間或會不知所措。《警聲百二秒》就教大家應對三部曲：「截圖、舉報、求助」。切勿與對方罵戰升溫，應先冷靜截圖存證，再利用平台功能封鎖及舉報對方，並向信賴的家人、師長或社工求助。文章提醒大家，網絡世界並非法外之地，言論需負責任，切勿因一時之快而對他人造成無法磨滅的傷害。

秒懂《香港國安法》四大罪行

《香港國安法》與市民息息相關，但當中條文你又是否清楚？《警聲百二秒》專頁內的「認識香港警務處國家安全處及《香港國安法》」一文，就用最精簡的方式，為大家劃出四條清晰的「紅線」。

文章指出，《香港國安法》主要針對四類嚴重危害國家安全的罪行，包括「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」、「恐怖活動罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。文章內容並非空談理論，更會引用實際案例，讓市民更具體地理解罪行定義，認清哪些行為絕對不能觸碰，做個守法好公民。

