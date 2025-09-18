青協青年創研庫｜十周年誌慶暨第五屆就任 推動青年參與公共事務

香港青年協會青年研究中心成立的青年創研庫踏進十周年，至今匯聚超過200位不同背景及專業的年輕人才，透過政策研究和倡議，推動社會轉變，展現青年對社會的期許與承擔。十年來，青年創研庫累積提出逾360項政策建議，其中30項獲政府採納，為香港的繁榮發展貢獻力量。



青年創研庫於2015年成立，是本港一個屬於青年的智庫，由年輕專業才俊、青年創業家與大專學生組成，成員就青年關心和促進香港持續發展的社會議題或政策，透過科學研究和政策倡議，聯同青協青年研究中心的研究員，定期發表研究報告，探討解決對策和可行方案，並與政策制定者及社會各界積極交流。

「社會民生組」成員陳昌堅，是一名顧問醫生，已連續五屆參與，見證創研庫在這十年間愈來愈受外界重視。他認為，創研庫為青年提供寶貴機會：「成員緊貼社會脈搏、客觀研究當前議題並發表報告，記錄社會狀況與變遷。還可與政府部門、專家和持份者交流，加深認識政策制定過程。」

「社會民生組」另一成員鄭嘉豪，現就讀港大統計學碩士課程，兩年前加入創研庫。他表示：「創研庫提供全面平台，從構思議題、制定研究方式、分析數據、與持份者交流，以至撰寫政策建議，均可參與其中。我能將課堂學到的數據分析知識，應用於真實議題，回饋社會。」今屆他再次參與，希望繼續發揮專長，透過科學化數據分析，協助提出更多政策倡議。

已參與三屆的商業策略經理陳康翹，今年擔任「青年發展組」副召集人。她認為創研庫包容性強，顧問導師和成員均支持不同看法：「這裡匯聚廣泛背景的青年，以青年角度研究社會議題並提出建議。我曾經提出針對政府使用社交平台作出研究，小組成員積極響應，一起探討這新興議題，撰寫報告建議政府如何善用社交平台推廣政策，為政策制定者提供新觀點。」

青年創研庫日前舉辦「十年行‧展新航」誌慶暨第五屆就任儀式。主禮嘉賓全國政協委員兼立法會議員黃錦輝教授表示，作為前顧問導師，他見證創研庫推動社會發展和進步的努力，所發表的研究報告相當具前瞻性。政策倡議並不容易，社會需要青年的聲音和意見，集思廣益。他期望創研庫能繼續成為政府、社會與青年的橋樑，推動香港持續創新發展。

香港青年協會會長陳維安表示，創研庫是本地少數致力推動青年建言獻策的平台，始於「未來屬於青年」的信念，鼓勵青年親身參與公共事務。每項建議都是成員與研究員用心搜集資料、訪談、反覆討論與修訂的成果，並且代表青年對社會的期望。他感謝成員的堅持、顧問導師的同行，以及所有伙伴的支持。

「青年創研庫」每兩年為一屆，本屆創研庫由約80位成員組成，設有三項專題研究系列，包括：經濟就業、青年發展及社會民生；顧問導師包括博裕集團行政總裁兼管理合伙人張子欣博士、麥肯錫全球資深董事合伙人兼中國區主席倪以理、香港教育大學講座教授及顧問（公共行政學）張炳良教授、活現香港共同創辦人及行政總裁陳智遠、香港中文大學社會科學院院長馮應謙教授，以及醫護行者創辦人范寧醫生。

「青年創研庫」早前就《施政報告》向特區政府提交建議書，提出四大範圍與建議。

1. 推動青年發展：研究顯示年輕世代注重工作生活平衡和多元職涯，但對未來信心不足，建議政策避免「一刀切」，建立青年意見渠道，推動跨代交流。

2. 優化香港卓越獎學金計劃：香港卓越獎學金計劃資助近千學生海外升學，但存在資源分配失衡、履約率低等問題，建議收緊資格，改善遴選流程，加強職涯配套。

3. 加強青年諮詢委員支援配套：青年參與諮詢委員會面對效能感不足、專業匹配度低及缺乏系統等挑戰，建議建立委員交流網絡，提供履職指導，推動企業支持員工參與公共事務。

4. 建議設立國際版文憑試（iDSE）︰調整試題難度、增加語文科選擇、海外設立課程等，提升香港教育國際競爭力。

更多有關青年創研庫倡議︰https://yrc.hkfyg.org.hk

