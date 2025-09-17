灣區融合　工聯會積極推動香港融入國家發展大局

隨著粵港澳大灣區發展不斷推進，越來越多香港市民選擇到內地生活、就業、創業、養老或升學。工聯會在灣區服務超過20年，全方位支援及服務內地港人，促進灣區融合發展。



工聯會自2004年起，分別在廣州、深圳、東莞、惠州、中山市設立內地諮詢服務中心，以及在福建廈門設立代表處，提供免費法律諮詢、社區服務、緊急援助等服務。2023年成立香港工聯會大灣區社會服務社，承辦「大灣區青年就業計劃」支援服務，進一步為港人認識和了解國情、融入灣區內地城市生活提供便利。

擴大跨境醫療與安老服務

工聯會理事長、立法會議員黃國等到廣州收集居住內地港人跨境醫療及護老政策意見。

粵港澳三地攜手合作推進大灣區建設，令灣區一小時生活圈成為現實，跨境養老成為新趨勢。工聯會理事長、立法會議員黃國表示，工聯會立法會議員團隊在議會內外一直致力推動跨境醫療協作，包括爭取醫療券增加大灣區使用點，涵蓋牙科服務，均獲政府積極回應。

從2024年2月19日公布新增5間醫療機構及2間鄰近口岸的牙科機構可使用醫療券後，政府又在2025年5月2日公布新增12間醫療機構，短短四個月已完成納入程序，隨著今年8月28日再有三家醫療機構加入，「醫療券覆蓋大灣區內地九市使用」正式達成，跨境醫療協作取得階段性成果。另外，工聯會亦提出優化「廣東院舍照顧服務計劃」的政策倡議，擴大適用院舍範圍，讓更多合資格的廣東院舍納入計劃，提供更好跨境養老選擇。

一站式的補換領内地駕駛證服務

邀請政府官員到香港工聯會跨境通聯服務中心了解運作。

隨著大灣區日漸完善的交通基礎設施「硬聯通」，以及跨境合作等領域的「軟聯通」不斷拓展，「北上南下」雙向奔赴，人流、資金流、物流相互交織，粵港澳大灣區日益呈現出深度融合新景象。

為促進港人在灣區生活、工作、出行，2024年成立香港工聯會跨境通聯服務中心，市民不需要親身前往內地，在香港就能夠辦理內地駕駛證體檢、補換證等一站式服務。為提高市民辦事的舒適度和便捷方便，增加良好的體驗感，中心實施網上預約，採取分日期、時段預約制，另設有辦事服務櫃位，滿足服務市民的需求。

免費法律諮詢服務深受港人歡迎

工聯會內地諮詢服務中心提供免費法律諮詢。

而自2009年1月份起，工聯會與香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦）合作，由工聯會內地諮詢服務中心承辦「免費法律諮詢服務」，聘任內地具專業資格的律師在內地中心當值，提供法律方面的諮詢意見及指引，以協助香港市民解決在內地遇上法律方面的問題。

多年來「免費法律諮詢服務」備受香港市民好評，並為香港市民解決在內地遇到數以萬計的法律疑難。

「免費法律諮詢服務」設在工聯會廣州、深圳、東莞及中山中心，歡迎有需要的港人致電查詢或預約。

（資料及相片由客戶提供）