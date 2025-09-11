寵案任務｜虐待動物行為竟源自童年經歷　愛佢變成害佢

警務處「動物守護．社區大使」計劃一直致力打擊殘酷對待動物行為。「寵案任務系列」一連三篇報導將由不同專家角度，剖析殘酷對待動物罪案背後的成因及相關動物福利事宜。



寵案任務系列之三：

城市的一角，有生命正在無聲哭泣。在近年發生的虐待動物案件可見，一名老婦自稱愛犬如命，卻任由其患上嚴重皮膚病，最終被控殘酷對待動物；另一邊廂，七旬老翁光天化日下以硬物擲鴿，只為果腹煲湯。這些冰冷的案件，不只是一則則社會新聞，更是對人性的拷問：究竟是怎樣的心理，讓人們向無力反抗的動物施以毒手？要拆解悲劇的源頭，必須走進施虐者的內心世界。警務處臨床心理學家胡展鵬就指，虐待動物的行為背後，往往隱藏著複雜的心理因素，絕非「天生殘忍」可以簡單概括。

施虐者在想什麼？虐待背後的情緒黑洞

回到前述的案件，胡展鵬指疏忽照顧唐狗的老婦，其行為可能源於認知障礙，或是一種情感上的匱乏。「她可能將狗視為情感依賴的工具，而非真正出於關愛。」胡展鵬解釋，這種關係更像「囤積症」，不斷收養卻無力妥善照顧。而擲鴿煲湯的老翁，其行為則可能與其脫節的時代觀念有關，「他可能仍抱持『背脊向天即可食用』的舊觀念，加上長期監禁的個人經歷，使其對生命價值的認知出現偏差，缺乏同理心。」

「另外，部分施虐者可能將童年的創傷或被忽略的經歷，投射在動物身上。」胡展鵬分析，部分人因年幼時遭受暴力，長大後便透過虐待動物來重演受害經歷，藉此宣洩無處安放的憤怒與痛苦。在他們眼中，動物成了滿足其權力感和控制慾的工具。

2021年七旬清潔工被發現用硬物擲野鴿，被捕後直認想拿鴿回家「煲湯」，最終於2022年被判入獄2個半月。

動物是孩子最好的老師？別讓虐待歪念從小萌芽

胡展鵬指出，許多施虐行為源於童年經歷，所以在兒童發展階段進行正向引導便至關重要，「讓兒童接觸動物，對其心理發展有著深遠的益處。」

「照顧寵物的過程，能有效培養兒童的責任感與同理心。」胡展鵬解釋，孩子在與動物的互動中，能學會理解和關懷生命，並從中獲得陪伴與安全感。研究亦證實，與動物接觸對於有特殊學習需要（如自閉症）的兒童，更有助減低焦慮、提升社交技巧。同時，經歷動物的生老病死，也是最直接的生命教育，讓孩子學會珍惜的意義。

反之，若兒童目睹或作出虐待動物的行為，家長和教育者必須及時介入。胡展鵬建議，當發現孩子有虐待行為時，應先保持冷靜，了解其背後動機——是出於無知、模仿還是更深層次的情緒問題。家長應藉此機會，明確教導虐待是錯誤的價值觀，並引導孩子換位思考，感受動物的痛苦。若行為持續，則可能需要尋求專業心理評估。他強調，從小播下尊重生命的種子，是預防未來暴力行為的根本。

警方臨床心理學家胡展鵬認為，讓孩子從小學習愛護動物，有助培養同理心和責任感，並預防日後的暴力傾向。

「愛牠」還是「害牠」？社會認知不足成動物悲歌

當施虐者的心理成因複雜難解，社會對動物權益的認知不足，則成為了悲劇的溫床。香港城市大學動物醫學及生命科學院註冊獸醫李思嘉博士指，雖然近年港人愛護動物的意識顯著提升，甚至有調查顯示接近97%的狗主視寵物為家人，但許多「愛」的表達方式，卻可能對動物造成傷害。

「很多人喜歡將寵物犬放在嬰兒車出外，就當作散步，以為是愛錫，卻剝奪了牠們探索和運動的本能。」李博士舉例，這些行為限制了動物的自然天性，長遠可能影響其身心健康。此外，對特定品種的盲目追求（如在香港炎熱天氣飼養冬季犬種，當中包括伯恩山犬及雪橇犬等）、網上購買來歷不明的寵物等，都反映出部分飼主對動物的飼養需求缺乏充分了解。

香港城市大學動物醫學及生命科學院註冊獸醫李思嘉博士提醒大家，每種動物以及品種的生活習慣及所需都有不同，飼養寵物前，請務必了解不同品種的習性與需求，這是一生一世的承諾，切勿輕言放棄。

「教育是根本的解決之道。」李博士強調，必須讓市民明白，飼養寵物是一生一世的承諾。城大動物醫學院除了在獸醫課程中加入動物福利及倫理的內容，更推行「獸醫社區外展計劃」，讓學生走入社區，主動為有需要的人士提供動物醫療服務，從實踐中學習尊重生命。她認為，加強飼主教育、推動寵物友善政策，並鼓勵「領養代替購買」，才是改善動物福利的長遠之計。

「獸醫社區外展計劃」深入偏遠地區，為弱勢社群提供必要的寵物護理支援和知識，並讓獸醫學學生獲得寶貴的實踐經驗。

「守護動物，從小做起」警隊社區大使播下愛心種子

要扭轉社會風氣，除了專業界別的努力，更需要從社區和校園播下愛護生命的種子。警務處「動物守護．社區大使」計劃，正是在社區層面凝聚大眾力量，從源頭打擊殘酷對待動物行為。

計劃於去年舉辦的「全城帶動x Sunny & Zander慈善挑戰跑」有過千人參與，333名狗主在世界紀錄協會認證官見證下，一起創下「最多人同時與狗狗親吻」的世界紀錄。

警方一直竭力打擊相關罪案，而「動物守護．社區大使」計劃正是透過教育及宣傳，提高公眾意識，鼓勵市民適時舉報。計劃不僅面向大眾，更深入校園，推行「寵愛閣」計劃，鼓勵學校飼養寵物，從而從小培養學生愛護動物的意識。

「寵愛閣」自2022年推行至今，參與學校已由17間增至39間，超過400名學生擔任「動物守護．學生大使」，親身學習照顧小生命。計劃於2024起更與城大合作，邀得30位獸醫學生擔任「動物守護學長」，為學生提供專業指導，實現了學前到高等教育的傳承。

「動物守護．社區大使」計劃未來會將「寵愛閣」概念推廣至更多學校，深化「守護動物，從小做起」的信念，持續培育並鞏固學生愛護動物及熱愛生命的正向價值。同時，會繼續透過舉辦多元化的大型教育活動，加深不同年齡層的市民對殘酷對待動物及動物福利事宜的認知及重視，讓防止殘酷對待動物的訊息深入民心。

這些努力成效顯著。計劃由2021年成立至今所舉辦的實體活動參與人數超過25萬，線上觸及人次更超過2300萬。更重要的是，現時大部分殘酷對待動物的案件均由市民舉報，反映警民合作及公眾意識已大大提高。計劃將於今年10月4日及5日在灣仔合和商場舉辦大型嘉年華，將愛護動物的訊息傳遍社區，有關活動詳情將適時於警務處社交平台發放，敬請留意。

（資料及相片由大會提供）