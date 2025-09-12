清晰眼科樹立新標桿 蔣波：善用技術時差攻灣區 拓中高端醫療版圖

清晰醫療集團（清晰眼科）在香港眼科服務領域一直佔據領先地位，尤其在屈光矯視方面享負盛名。面對大灣區融合帶來的醫療市場新機遇，行政總裁蔣波接受專訪時表示，集團將全力把握跨境醫療趨勢，更專注於業務發展。他強調，集團的未來策略非常清晰：以香港為「旗艦」，憑藉領先全球的頂尖技術和專業人才，進一步鞏固本地市場的龍頭地位；同時以此為核心，輻射整個大灣區，瞄準潛力龐大的中高端眼科服務市場。



技術人才雙引擎 鞏固香港龍頭地位

要鞏固市場地位，單靠引入新儀器並不足夠。蔣波認為，這是一項系統性工程，集團的核心競爭力在於建立一個難以被複製的完整體系。

他指出，集團的宗旨是讓本地及大灣區的民眾，都能享受到全球最先進的眼科服務。「我們要讓香港的市民和來香港的大灣區人口，甚至更多的人，能夠在我們集團使用上全球最先進的眼科技術，不管是藥品、儀器，還是手術方法。」為此，清晰眼科不僅與全球頂尖廠商合作，率先引進如新一代「ELITA SILK」激光矯視手術設備等獨家技術，更要求醫生、視光師及護士團隊持續學習，確保能將新技術的潛力發揮到極致。

蔣波形容，優秀的醫生團隊是集團最核心的資源，而清晰眼科的平台則能將他們的專業能力充分發揮整合，實現「一加一大於二的作用」，這種平台與人才的協同效應，正是集團的核心競爭力所在。

善用「五年技術時差」打造跨境醫療服務閉環

在鞏固香港市場的同時，清晰眼科已將目光投向更廣闊的大灣區。蔣波分析，大灣區市場規模是香港的十倍以上，潛力巨大。而香港最大的優勢，在於其技術引領地位。

「香港在整個技術引領方面，有很多得天獨厚的優勢。譬如全球最新的技術，只要獲得醫生認可，在香港立刻就能用。無論是絕大部分的藥品也好，儀器也好，香港往往可以比內地提前五年左右的時間使用。」蔣波表示，這「五年的時差」成為吸引大灣區客人的關鍵。他以ICL晶體植入技術為例，香港已採用第六代技術，而內地獲批的仍是第四代。

為把握機遇，清晰眼科正積極打造創新的跨境服務模式。集團已與深圳和睦家醫院共建高端眼科中心，未來更計劃在大灣區佈局更多網點。透過這套服務閉環，客人可在內地進行術前檢查和術後覆診，僅需赴港接受核心手術。集團更考慮推出「兩地直通車」服務，實現無縫的跨境醫療體驗，將香港的技術優勢輻射至整個灣區。

深化保險學術合作 拓寬業務護城河

除了市場擴張，清晰眼科亦透過深化戰略合作，建立更寬的「護城河」。在保險業務方面，集團去年相關收入佔比從0.7%大幅增長至6.3%，目標是在未來三年提升至20%以上。蔣波坦言，挑戰在於如何在滿足保險公司成本效益要求的同時，更要維持集團高品質、個性化的服務標準。為此，集團正大力投入IT系統轉型，並探索與保險公司合作開發專屬眼科保險產品。

學術方面，集團與溫州醫科大學達成深度合作。蔣波解釋，這次合作旨在提升集團的學術地位與臨床水平。「我們尋找一個學術領域的權威，才能夠真正的把我們從一個區域性的診所，變成一個有影響力的醫療集團。」他相信，穩固的學術基礎是集團從本地診所邁向國際化醫療集團的關鍵一步。

瞄準中高端眼科市場缺口 冀成行業標杆

展望未來，蔣波表示集團將專注於中高端（upscale to premium）醫療服務市場。他分析，內地眼科市場存在明顯缺口：現有的民營連鎖品牌定位偏向大眾化，而外資高端綜合醫院則缺乏眼科的專業深度。而清晰眼科的目標，是利用香港的品牌、技術與優秀醫生的人才優勢，填補這一市場空白，並將香港的診所打造成整個行業的「旗艦」與標杆。

回應近期風波 專注業務不受「噪音」干擾

針對近期部分媒體的報導，蔣波表示「公司和董事並沒有收到任何訴訟通知。很遺憾看到個別人士因不符合資格而離開公司。公司尊重法律程序，現在沒有必要過多置評。」他指出，「公司仍然感謝前同事任內的付出，衷心祝願能儘快開展新的事業和發展。」

市場總有雜音，但企業的價值最終不在於一時的爭議，而在於長遠的專業與誠信。「對於我們管理層來說，我們把它當作noise（噪音）。我們更關注做好事情，關注我們的患者，關注怎麼把業務做好。最終時間、患者的信任肯定還是能夠證明我們的價值。」他強調，清晰始終尊重並珍惜醫生人才的專業貢獻，會持續將患者利益放在首位，專注於為患者提供最優質的服務，以專業和業績回應外界。

