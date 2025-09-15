消委會．泥面膜｜9成樣本含重金屬　APIVITA/AROMATICA超中美標準

消委會測試市面30款泥狀清潔面膜，發現有28款樣本含有毒重金屬，有22款同時驗出含兩種金屬元素。消委會指，其中希臘天然品牌APIVITA綠瓷土深層潔膚面膜及韓國的AROMATICA Tea tree Purifying Clay Mask 2%Niacinamide+45%Clay，這兩款所含的砷或鉛有害金屬元素超出內地及美國上限要求。消委會提醒患有濕疹、過敏肌人士要小心選用。



另外，其中4成樣本驗出可致敏香料物質，消委會指，測試結果顯示沒樣本檢出禁用香料致敏物質，12款樣本檢出1種至5種香料致敏物質，當中有4款驗出1至4種香料致敏物質含量高於0.01%，包括belef、Tacha、Charlottee Tilbury及AROMATICA，其中瑞士Charlottee Tilbury更含有5種香料，惟全部樣本均有標示並符合有關歐盟標準。



消委會今日(15日)公布新一期《選擇月刊》，其中一項評測市面有售的30款泥狀清潔面膜，發現9成樣本含重金屬元素。(夏家朗攝)

消委會今日(15日)公布新一期《選擇月刊》，其中一項評測市面有售的30款泥狀清潔面膜，包括由百貨公司、化妝品牌專門店及連鎖個人護理用品店等購入，售價由每瓶或每支79元至610元不等，若按每10毫升或10克樣本計算，售價由5.3元至122元，相差22倍。

兩款泥狀面膜含砷或鉛 超標內地及美國上限

消委會測試結果發現，逾9成樣本檢出至少一種重金屬。22款樣中，希臘天然品牌APIVITA綠瓷土深層潔膚面膜檢出3種金屬元素，包括砷、 鉛及銻，當中砷7.1mg/kg，超出內地及美國要求上限。

另一款的韓國AROMATICA的Tea tree Purifying Clay Mask 2%Niacinamide+45%Clay則檢出砷及鉛，分別為3.1mg/kg及14mg/kg，同樣均超出內地及美國要求上限。

消委會泥狀清潔面膜評測5星滿分產品

品牌及產品名稱 聲稱來源地

CHANEL LE MASQUE CAMELLIA EXFOLIATING MASK($590) 法國



innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask($135) 韓國



WATSONS PORE CLEARING CLAY MASK($79) 韓國



Pretti5 Mt. Fuji Clay Pore Perfecting Treatment Mask($480) 日本



Sulwhasoo(雪花秀)玉容面膜Clarifying Mask($320) 韓國



IPSA 水亮淨肌海泥磨砂面膜 LUMINIZING CLAY EX($360) 日本



HARUHADA 深層淨化潔顏海泥面膜Purifying Clay Mask($160) 日本



La Roche-Posay深層控油淨化白泥面膜 ($260) 法國



CLINIQUE All About Clean™淨肌防禦活炭磨砂面膜($310) 美國



The Body Shop 茶樹淨肌深層面膜Tea Tree Skin Clearing Clay Mask($239)英國



Neogence 杏仁酸毛孔深層清潔泥膜Mandelic Acid Cleansing Clay Mask($190)台灣



礦物泥是泥狀清潔面膜的關鍵成份，但重金屬有可能天然存在於不同礦物中，工業污染亦會令重金屬物質進入地下水，因此這類產品亦有機會含重金屬雜質。消委會表示，測試參考歐盟、美國及內地等要求。根據內地《化妝品安全技術規範》建議，鉛不得超過10mg/kg，砷不得超過2mg/kg，鎘不得超過5mg/kg，汞不得超過1mg/kg。

APIVITA：有定期測試非刻意添加 AROMATICA：產品已停產

APIVITA代理商表示，該產品未有使用重金屬物質作為原材料，亦有定期進行重金屬測試，雖然現時歐盟《化妝品條例》禁止有關重金屬用於化妝品的成分中，不過條例允許技術上無可避免水平，非刻意添加的微量金屬雜質，但卻沒有就上述與安全相關的金屬元素制定相關含量上限。

AROMATICA廠商表示，該產品於2024年生產、現已停產。由於不同地區對不同化學物質要求有所不同，該產品所檢出的重金屬及香料致敏物質含量完全符合韓國MFDS標準及ISO 22716要求。

而產品中的檸檬烯屬內地及歐盟的可用香料成份，產品上亦有按要求標示有關成份以提醒消費者。廠商又表示，其產品經嚴格測試，符合有關國際標準，確保為消費者提供安全的產品和透明資訊。