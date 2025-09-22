工聯會推動房屋政策發展：告別劣質劏房　助基層邁向安居

住房問題既是民生問題，也是發展問題，關係到千家萬戶樂業安居，關係到社會和諧穩定。國家主席習近平於2022年視察香港時發表的重要講話中表示：「當前，香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些。」工聯會一直心繫基層市民的居住環境，長期關注和跟進「劏房」問題，關心「劏房戶」生活狀況；持續推進利民房屋政策發展，改善弱勢群體居住環境。



政府在三年前宣布推出的3萬個「簡約公屋」單位，而當時部分人因選址、造價等細枝末節質疑「簡約公屋」計劃，工聯會在當時透過多次調研和記招推動社會支持「簡約公屋」，認爲「簡約公屋」是解決香港房屋問題的一大舉措，而最新的施政報告指出，今年底前會有約1萬個單位落成啟用，另外2萬個將在未來一年半內全部落成，相信能夠協助更多有需要家庭能夠上樓，特別是正在輪候公屋的劏房住戶。因此，「簡約公屋」政策為如今推出「簡樸房」規管制度奠定的基礎，令部分本就住在劏房裏的住戶能夠離開惡劣的居住環境，配合現時逐漸增多的公屋單位數量，亦令更多住戶能夠減少公屋輪候時間，減少市民對劏房的需求，讓告別劣質劏房早日實現。

告別劏房 由兒童做起

工聯會港島服務團隊和黃偉綸副司長、何永賢局長一起探訪了劏房家庭。

現時全港約有11萬間劏房，22萬人蝸居在內，包括3萬多名兒童。這些劏房普遍面積小、環境差，劏房兒童在不見天日的狹窄環境中成長，身心健康令人憂慮。2024年《施政報告》提出以立法方式制訂分間單位（劏房）出租制度，規定有窗、獨立廁所、獨立水電錶及面積不少於8平方米等，合乎標準的劏房更名為「簡樸房」，不合標準則取締。目標在2026年3月推行「簡樸房」規管制度，為告別劣質劏房踏出具有重大意義的一步。

工聯會立法會議員團隊建議政府，讓有兒童居住的劏房家庭，優先入住過渡性房屋和簡約公屋，促請政府加緊完成全港巡查和取締劣質劏房，並力倡設立「住戶登記制度」，要求出租「簡樸房」予有兒童及長者的家庭時，須向政府登記住戶基本資料，助力部門及社會團體精準援助。

工聯會會長、立法會議員吳秋北，理事長、立法會議員黃國，副理事長、立法會議員鄧家彪、陳穎欣，立法會議員郭偉强、梁子穎就兒童居住不適切居所影響身心健康發展的問題，多次約見政府官員反映情況。另外，工聯會亦透過區議員、地區服務處和福利服務機構等持續收集「劏房戶」的意見，又舉辦政策交流研討會，收集學者專家、機構同工、工會代表、地區居民等多方的意見及建議。更開展社區支援巡迴講座，為現居於劏房的兒童家庭戶提供有效的社區支援政策及相關資訊。

工聯會向「解決劏房問題工作組」遞交簡樸房規管制度意見書。

支援青年置業刻不容緩

工聯會立法會議員鄧家彪、陳穎欣講述了青年置業困難的情況，以及對政府支援青年置業政策的期望。

「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」。青年一直被視為香港的未來與希望。為了促進他們的發展，政府專注於幫助青年克服「四業」，即學業、就業、創業和置業等方面所面臨的挑戰。然而，近年本港青年不僅面臨高昂的置業成本，在就業率方面相較於其他年齡層亦顯得不足。

工聯會積極為香港青年解決置業問題提出切實可行的建議：《青年未來置業儲蓄計劃倡議書》（「青置計劃」），工聯會立法會議員鄧家彪、陳穎欣指出，「青置計劃」專為21至40歲的青年設計，參加者在協議期間定期供款，並可在計劃到期時將這些供款用於購買專項單位的首期，還可享有優先揀樓權。如果參加者以夫妻為單位申請，還能獲得額外加分。這些供款將投資於政府儲蓄或基金項目，以支持香港的基建發展。該計劃旨在幫助香港青年預見置業的時間，並以可負擔的金額支付首期及供款。這不僅鼓勵青年及早組織家庭，還促使他們參與城市建設，投資未來，增強對社會的歸屬感。

（資料及相片由客戶提供）