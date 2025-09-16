紫荊黨成員涉騙黨19萬　收購項目報大數　被追問答：你拿我沒辦法

紫荊黨前成員李佳斌涉在收購慈善機構時，詐騙該黨主席李山及執委江韌等約19萬元，李否認欺詐，案件今（16日）在東區裁判法院開審。該黨主席李山供稱，收購計劃由被告負責，被告稱要46萬，該黨便把款項給他。後來發現被告委任其時任女友做該公司的董事，他們又發現，收購時賣方只收了20萬元，便向被告對質，被告卻回應說：「你證明不了，你拿我沒辦法。」



被告李佳斌（30歲，商人）被控1項欺詐罪，指他於2021年8月至11月期間，在港欺騙李山及汪韌稱，收購共同走過有限公司需港幣逾46萬元，意圖詐騙汪給他46萬，並涉騙取約19萬元。

紫荊黨主席李山出庭作供。(陳蓉攝)

被告曾任黨的辦公室副主任

紫荊黨主席李山作供指，紫荊黨於2020年成立，他為該黨主席。他與被告於2021年7月由其他黨員介紹認識，其後被告加入該黨，並被委任為辦公室副主任，被告於2022年10月已被開除。

建議收購有豁免稅額的慈善機構

李指被告曾向他建議收購共同走過有限公司，指該公司是法律下的免稅慈善機構，可獲豁免稅額。紫荊黨後來決定收購該公司，並委托被告負責有關事項，收購價為46萬。

時任女友獲委任為公司董事

李指江韌負責黨內的財務，被告問江取款，紫荊黨亦成功以46萬收購該慈善機構，並委任一位叫伍俊飛的人任董事。大約一年後，共同走過有限公司再委任一位叫袁甜的人士為董事，翌日將伍俊飛的職務解除。袁甜為被告當時的女朋友，惟紫荊黨對該職位更替並不知情。

被追問稱你拿我沒辦法

李稱，他們其後與賣家接觸，得知賣家只收到20萬的款項。李就事件向被告查問，並約他到紫荊黨在灣仔的辦公室見面，當時並有另一位黨員在場。李指他們詢問期間，被告說：「你證明不了，你拿我沒辦法。」李遂叫被告選擇還款給公司，或選擇被起訴，被告沒有回應。

被告稱父要買房急要錢

李和被告其後再會面，李稱已取得法律意見，可以起訴被告，但他不是想走法律程序，只是想被告還錢及認錯。被告稱因父親要買房，急需金錢，其後同意還款，並提供一份註明被告向李借款的文件，每月還1萬。

被告期後無還款並把公司轉走

李指，他當時沒有簽署文件，因為上面的內容與事實不符，而被告最後亦沒有還款，更把公司轉走。李稱，整個收購過程均由被告出面交涉，其他細節他不清楚。

辯方指紫荊黨辦付費課程培養參選人才

李在盤問下同意紫荊黨需要經費來支持年輕黨員參選，並曾舉辦付費課程，金額約1至2萬，以培養參選人才。李不同意，指紫荊黨僅舉辦了有關「愛國者治港」的課程，沒有明確的目標要從中挑選參選代表，僅希望參與者可以了解香港。

案件編號：ESCC234/2025