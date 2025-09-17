施政報告2025｜大學非本地生限額再增至五成　本地生資助學額不變

行政長官李家超今日（17日）發表《施政報告》，由2026/27學年起，每所資助專上院校的非本地生人數上限，由相當於本地學額數目的40%增至50%；資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限，亦由100%增至120%。至於1.5萬個本地生資助學額則明確維持不變。



李家超指出，本港有五家大學名列全球百大，是世界獨有，是具吸引力的國際人才與教育樞紐，將會繼續推廣「留學香港」品牌。他表示會維持香港各大學現時政府每年提供15 000個資助學額給本地生，不受非本地生比例提升影響。

至於非本地生以自費方式留學香港的非資助學額會獲准增加。由2026/27學年起，每所資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，由相當於本地學額數目的40%增至50%；資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限，亦由100%增至120%。

2026/27學年起，15 000個本地生資助學額維持不變；至於每所資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，則由相當於本地學額數目的40%增至50%。（資料圖片）

八大招收非本地生態度積極

事實上，自政府由2024/25學年起放寬非本地生上限後，各資助大學在招收非本地生態度積極進取，善用放寬後的限額。教育局早前提交立法會文件顯示，過去三年，在香港修讀經本地評審全日制專上課程的非本地學生數目，由2022/23學年的54,500人，顯著增加至2024/25學年的79,300人，增加45.5%。

根據教育局在3月提交立法會文件顯示，在24/25學年，八大共有17,161名非本地學士課程學生，相當於本地學額的23.2%。當中，港大招收非本地學士生已佔限額四分三、理大有3,785名非本地學士生，相當於本地生學額的28.6%，相信在增加非本地生上限後，將給予八大更大空間。

在興建學生宿舍方面，政府亦將提供一系列措施加快進度。早前「城中學舍計劃」便利市場把現有商業大廈（包括酒店）改作學生宿舍時免卻改劃手續，且可保留過剩地積比。即日起，不只商廈改裝，在拆卸原有商廈後重建的全新學生宿舍亦能受惠於計劃的利便措施，包括保留過剩地積比。政府今年內更會預留全新商業或其他土地作興建新宿舍，會邀請市場提交意向書。