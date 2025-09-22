全球領先的生物科技公司 – 羅氏　積極培育年輕新一代

9月16日下午，來自牛津大學和劍橋大學的30多名學生，趁著暑假來港交流，參觀羅氏及其他生物科技公司。他們分別修讀醫科、數學、生物、電腦科學、生物化學等不同學科，對創新醫療科技充滿興趣。



這次參觀活動由羅氏與牛津與劍橋學生會香港分區共同舉辦，旨在為年輕一代提供深入了解創新醫療健康領域的寶貴機會。作為全球領先的生物科技公司之一，羅氏始終致力於推動醫療創新，同時積極支持年輕人才的培育與成長。

羅氏大藥廠香港有限公司港澳總經理何艾媚女士（左），分享羅氏宗旨「Doing now what patients need next」。

認識羅氏：全球創新領袖

參觀羅氏香港辦公室後，羅氏大藥廠香港有限公司港澳總經理何艾媚女士，首先為大家介紹羅氏。作為擁有超過20年診斷與製藥行業經驗的資深領導者，何女士擁有長達18年的亞太區戰略管理資歷，工作足跡遍及羅氏中國內地、香港、韓國及新加坡，她的職業發展路徑，是羅氏內部人才培養與發展的優秀範例。

何女士表示，羅氏於1896年創立於瑞士巴塞爾，專注於藥物和診斷的雙重創新。目前，羅氏已有44種藥物和103項診斷技術列入世界衛生組織基本藥物和檢測清單。作為醫療研發的領先者，羅氏在全球17個國家設有創新中心，2024年更投入130億瑞士法郎（約1,118億港元）用於研發。同年，全球約有2,600萬患者使用羅氏藥物，而羅氏開發的診斷測試技術被應用超過300億次。

談到羅氏的理念，何女士指著屏幕說：「我最喜歡羅氏的宗旨『Doing now what patients need next（先患者之需而行）』。」基於這一理念，羅氏專注於癌症、血液學、傳染病、眼科、中樞神經系統疾病等眾多領域，並在簡化診斷流程和精準醫療中發揮重要作用。未來，羅氏將充分運用人工智能（AI），促進早期篩查、精準診斷及個人化治療，進一步提升健康水平與疾病防控意識。

同學關心羅氏職業發展機會

參觀期間，同學們提出了不少與未來在羅氏工作的相關問題。羅氏積極為全球學生提供各種學習及工作機會，並鼓勵人才探索多樣化的職業發展路徑，為未來作好準備。這些機會包括短期專案性工作（GIG），讓參與者在特定時期內擔任不同角色來發掘潛能，接受新挑戰。

其中，羅氏的「Perspectives 計劃」是一項專為具備未來技能的人才設計的職業加速計劃，旨在應對全球最具挑戰性的醫療健康課題。該計劃涵蓋商業、財務和採購領域，並包括全球派遣任務，提供深遠的國際視野。申請者需擁有碩士學位或更高學歷（如 MBA 或博士），三至五年相關工作經驗，以及海外學習或工作背景。該計劃的申請時間為每年第一季度。

另外，兩位分別專注於醫學和政策領域的同事也透過爐邊談話的形式，向同學們分享了他們豐富的專業經歷和在羅氏的成長故事。他們既展現了多樣的專業背景，亦揭示了如何與羅氏的使命緊密結合，推動個人和行業的發展。

其中，負責醫療政策的同事重點介紹了香港在建設國際醫療創新樞紐過程中，如何借鑒國內外的政策設計來全力支持創新：

• 英國案例：創新許可和准入通路（ILAP），以加速創新藥物的審批和應用；

• 中國內地案例：中央及地方政府提供的創新藥全鏈條支持政策，涵蓋研發、審批和市場推廣各階段。

爐邊談話形式分享中，同學關心羅氏職業發展機會。

學生代表感想：啟發未來職業規劃

參觀後，來自牛津大學的代表 Brian Chan 分享了感想：「作為一名生化學生，我一直對醫療健康行業充滿興趣，並積極探索該領域的不同方向。此次參觀羅氏，使我深入了解了藥物開發過程中臨床和商業化的多個層面，並啟發了我未來考慮在全球製藥公司工作的可能性。」

羅氏全力推動香港醫療創新

作為全球領先的生物科技領軍企業，羅氏全力支持香港發展為國際醫療創新樞紐，並在本地取得多項成果：

• 完成香港首個人體試驗，成功招募全球首兩名華裔患者；

• 於2024年啟動十項新增臨床試驗，並於三年內投入超過1.5億港元；

• 協助香港理工大學初創企業 ABRAM 入選羅氏中國加速器；

• 吸引兩家內地初創參與「香港科技園 X 羅氏共同培育計劃」。

羅氏將繼續整合全球創新資源，結合本地優勢，推動醫療健康技術新發展，為合作夥伴和市民創造更大價值。

有關羅氏資訊，可參閱：https://www.roche.com

