公院等到絕望？富衛「人仁保」保費每日少於港幣$3撐起你和家人

都市人生活壓力大，最怕就是自己或家人生病。雖然公營醫療的收費較為低廉，但當不幸患病，需要面對漫長的專科輪候，或被告知某些藥物或檢查需要高額自費時，那份徬徨無助，相信不少香港人都有共鳴。富衛香港（「富衛」/「FWD」）最近推出「人仁保醫療保險計劃」（「人仁保」），創新按醫院類型劃分保障，旨在填補保障缺口，讓更多市民能夠獲得適切的醫療支援。



自費藥物開支可高達四十萬港元 公營非免費避風港

據政府統計¹，全港逾半市民未有任何個人醫療保險，大部分基層市民，往往都是選擇到公營醫療服務求診。

香港醫管局將於2026年起實施公營醫療收費改革，增設每名病人每年1萬港元收費上限，雖設「封頂」機制，即超出的醫療費用將由醫管局承擔，但值得留意的是，此上限不適用於自費藥物及自費醫療器材。

據醫務衞生局數據²，約3%病人在公立醫院的開支超過一萬港元，癌症患者的自費藥物年均開支更可高達四十萬港元，反映一旦需要應付公營服務無法覆蓋的醫療開支時，如自費藥物或檢查項目，中下階層家庭的財政便會即時受壓。

加上公營醫療的輪候時間動輒以年計，當急需診斷治療，更可能因輪候而延誤黃金治療時間。在毫無額外保障下，依賴公營醫療作為健康的最後一道防線，又能否感到安心呢？

FWD富衛破格推普惠醫療 每日少於港幣三元 鞏固醫療安全網

留意到市民的需要及保障缺口，富衛致力推動普惠醫療，最新推出一項創新按醫院類型劃分保障、專為未獲足夠保障人士設計的醫療保險——「人仁保³」。

此計劃目標是填補香港醫療保障缺口，尤其基層家庭的負擔。最破格的是其極低門檻，入門級別每日保費低於港幣3元⁴。這個「人人可負擔」的價錢，針對市民使用公營服務時的痛點，大大減輕醫療開支壓力。

3個靈活保障級別 可支援跨境醫療需求

「入門」級別專為依靠公營醫療的市民而設，核保程序簡單，只需回答3條健康問題⁵，便能以相宜保費獲得核心保障。此級別旨在為香港公營醫院的自費藥物及醫療項目，以及為縮短輪候時間而轉介至私營醫療機構進行的指定診斷成像檢測⁶ 提供保障，並額外為因環球住院及日間手術所引致的收入損失提供現金保障。每保單年度每傷病⁷ 保障總額達50萬港元。

隨著大灣區日益融合，港人北上求醫已成趨勢，有研究報告提到，單是深圳，於2023年就合共為香港居民提供高達70萬人次的診療服務⁸，反映跨境醫療需求龐大。「昇華」級別專為有跨境醫療需求人士而設，將保障範圍擴展至中國內地及澳門的公私營醫院，滿足港人跨境醫療的需求。服務包括於大灣區城市的指定網絡醫院提供預約、辦理入院手續、陪診及出院免找數等，協助客戶輕鬆處理。

「薈亞」級別提供最全面的保障，覆蓋亞洲區內所有公私營醫院⁹。更貼心的是設有「父母之家添守護」選項，讓子女可以為父母添加保障¹⁰，過程中父母不僅毋須進行健康核保，更不用親身簽署，即可於等候期過後獲相近「入門」級別之保障，極大簡化長者投保的繁複程序，讓孝心變得簡單直接。

首創藥物支援服務 醫療保障以外照顧你健康

另外，富衛與香港藥學服務基金合作，為「人仁保」客戶提供市場首創¹¹的藥物諮詢及管理服務。這項服務包括一對一的藥劑師用藥指導、遙距諮詢，以及專屬的配藥優惠，從根本上為投保人提供全方位的健康支援，確保他們能正確、安心地用藥。

關懷社區 將「醫保人人有」理念傳遞開去

富衛深信關懷應延伸至整個社區，在9月初舉辦了FWD《人仁電影院》活動，邀請近200位來自「共創明『Teen』計劃」的學員及友師一同觀賞電影。

作為該計劃的策略夥伴，富衛希望為弱勢家庭的學員帶來歡樂，透過這些活動具體實踐ESG理念，讓學員感受到社會的關懷與共融。這正如FWD《人仁電影院》全院滿座一樣，富衛相信「醫保應該人人有」，藉「人仁保」的創新產品理念，為大眾建立醫療保障安全網，讓更多人可以「Celebrate living」。

