颱風樺加沙．機場｜臨飛前4小時始知有「新機」　旅客轟國泰安排

超強颱風「樺加沙」逐步迫近，天文台考慮今晚（22日）改發3號風球，明日（23日）考慮掛8號風球。今早（22日）在機場 ，大批市民及遊客離港，部份人因颱風襲港而要改機票。



有美國旅客原定乘周三（24日）國泰航班回美國，但昨日（21日）收到航空公司的電郵指航班可能會被取消，及後她透過多個渠道聯絡航空公司不果，至今早才收到電郵，指航班被改至即日的中午約12時，她為此大感不滿，直斥「處理很失敗」。



今早約10時，大批市民及遊客離港，機場運作暢順。（鄭子峰攝）

今早在機場，大批市民及遊客離港，機場運作暢順，但有旅客因應颱風而要被迫提早離港，對此大感不便。

來美國的Jenny，原本打算乘坐周三的國泰航班回美國，但她在昨日（21日）收到航空公司的電郵 ，指受颱風影響，原定的航班可能會被取消，「他給我的email說有颱風的問題，可能我們的flight（飛機）會cancel（取消），但他沒有說要cancel，把我弄到好像我的頭腦不知道怎麼辦」。

美國客Jenny今早8時許收到國泰電郵通知，航班被更加至即日中午約12時，她對此大感不滿。（鄭子峰攝）

Jenny續說，昨天收到電郵後，便一直透過電話及電郵形式聯絡國泰，均沒有獲得回覆，「然後今天8時45分才給我email（電郵），說你的飛機要改了，（改到）今天12點45分」。

她對此大感不滿，指曾到多個國家旅遊，但從未有遇過類似事件，直斥「我看他的處理很失敗，給我們4個小時（準備時間），你說我怎麼辦呀？」。她又認為，國泰應為此作出賠償，「本來我的旅程是很美的，現在我剩下兩天不可以玩香港」。

準備到美國留學的港人Xavier為避颱風更加機票，提早一天前往當地。（鄭子峰攝）

準備到美國留學的港人Xavier則指，學校在本周四（25日）開學，原本打算乘坐明天的航班前往當地，但受颱風影響，將航班改到今午約12時。他表示，更改機票沒有額外金錢成本，亦未有為他帶來不便，「It’s just one day and I am already prepared to fly so it’s not bad（那只是一天，我本來已準備好要飛，所以情況不算壞）」。