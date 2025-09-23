秋季家居博覽｜飛利浦智能鎖702FVP低至62折 贏Trip.com旅遊券

2025 年 9 月 26 日至 9 月 28 日，飛利浦智能鎖即將亮相 In - Home Expo 2025 Autumn（香港秋季家居博覽），為香港市民帶來一場智能安防盛宴。屆時，市民不僅能近距離感受飛利浦智能鎖的卓越品質與創新科技，更有眾多優惠活動和豐厚禮品等您來拿！



博覽會資訊

本次博覽會於香港會議展覽中心 Hall 5 BCDE 舉行。飛利浦智能鎖展位位於 Booth no.5E - P33。活動時間為 9 月 26 日（周五）至 9 月 27 日（周六）的 10:00 - 21:00 ，以及 9 月 28 日（周日）的 10:00 - 19:00 。需注意，最後一天將提前閉館，預計會迎來客流高峰，敬請各位市民合理安排行程，並於出門前留意天氣狀況。

超熱賣款與全新新品，強勢登場

702 系列超熱賣款回歸

飛利浦智能鎖此次重磅推出 702 系列超熱賣款，主推型號包括人氣產品的 702-FVP 人臉識別智能鎖以及線上同步活動的 702-MVP 掌靜脈智能鎖。展會期間，702多功能系列推出專屬優惠價，僅需HK$4,888/套（淨鎖價 HK$4,038 + 基本安裝費 HK$850），以超高性價比回饋廣大消費者。

全新旗艦902 MFVP 智能三攝 震撼預售

全新的旗艦產品，榮獲紅點2025設計獎的902-MFVP智能三鏡頭產品也將在展會上進行預售，該產品搭載前後三顆鏡頭，既可以與室外訪客進行視像對話及查看地上包裹，還可以在線查看室內情況。902-MFVP作為飛利浦智能鎖旗艦產品，支持人像識別、掌靜脈識別、指紋識別、密碼、卡片、鑰匙等幾乎市面所有主流開鎖方式。為智能鎖產品市場上的集大成之作。該產品建議零售價為 HK$10,780 ，而在展會期間，只需 HK$8,623即可將這款具有先進科技的智能鎖收入囊中。

限定彩色外殼，購買指定產品即送

廣受好評的801及720-FVP智能鎖，在本屆展會帶來潮流新色-星宇橙-彩色外殼。榮獲iF同Reddot雙料設計大獎嘅801系列，半導體指紋識別開鎖，內置全自動電子鎖體，開關門靜音又耐用；用手機App即可遙距開鎖，加埋撥桿式室內解鎖設計，反應快過閃電！至於姊妹作720-FVP就更犀利，搭載3D人面識別技術同高清可視鏡頭，屋企人坐喺梳化都可睇清門外一舉一動，仲支援門內外雙向通話功能，無論企喺門邊定用手機都可即時對話。

豐富活動玩法，好禮送不停

到場即賞（免費參與）

1. 定製涼扇：入場即送（數量有限）

2. 鐳射托特包：Follow小紅書 @PHILIPS飛利浦智能鎖香港 ＋ PHILIPS EASYKEY 香港 專頁 即時領取

3. 飛利浦吸管拎拎杯：打卡貼文集滿30個讚好即時換領

購物專屬禮（買鎖即玩）

活動1｜旅遊數據卡

• 購買指定智能鎖產品即贈（數量有限！）

活動2｜儲Like/集讚贏「免費安裝」

• 完成小紅書/Facebook「關注＋評論指定POST＋Tag 3位朋友」，按讚數TOP 3得獎（*10月31日前兌換）

活動3｜集讚搶Trip.com旅遊禮券（頭獎2名／二獎2名／三獎4名）

• Step 1 ：購買指定型號（702多功能/720/709/902/801）系列產品；

• Step 2 ：同須完成平台任務，儲Like/集讚TOP 4獲獎（*10月31日前兌換）

展覽實用資訊

• 日期：2025年9月26日（五）至28日（日）

• 時間：

。9月26-27日： 10:00-21:00

。9月28日（日）： 10:00-19:00（*提前閉館，高峰時段建議提早到場）

• 地址：香港會議展覽中心 Hall 5 BCDE（展位 5E-P33）

飛利浦智能鎖誠摯邀請廣大香港市民蒞臨 秋季家居博覽 In-Home Expo Autumn 2025，體驗智能安防新潮流，享受豐富優惠與精彩活動，千萬不要錯過！

(資料及相片由客戶提供)