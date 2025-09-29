工聯會爭取擴大「一簽多行」 以盛事吸引旅客

旅遊業是香港四大支柱行業之一，特區政府近年積極推動旅遊產業轉型，針對「深度遊」發展及「無處不旅遊」理念的樹立，推出系列配套措施。工聯會支持特區政府持續大力振興香港旅遊業，透過實地考察、訪問相關領域專家、訪港旅客問卷調研、設街站收集市民意見等，提出了多項針對性建議，挖掘本土歷史文化深度遊潛力及建設18區旅遊熱點。



強化國際旅遊城市樞紐美譽

國家為支持香港特區發展，多次出台惠港措施，2024年12月恢復並擴展深圳「一簽多行」個人遊簽注安排後，訪港旅客人次屢創新高，2025年1至8月共錄得約3,300萬訪港旅客人次，按年增加12%。

工聯會會長、立法會議員吳秋北，理事長、立法會議員黃國，立法會議員陸頌雄、郭偉强、梁子穎、鄧家彪及陳穎欣等，在《施政報告》諮詢期間與行政長官李家超會晤，就推動香港旅遊業的發展建言獻策，在產品、服務、體驗、制度、措施等方面持續創新完善，以提升國際競爭力，包括︰爭取擴大「一簽多行」至大灣區內更多城市及內地重點城市，以盛事吸引旅客；善用海島海岸旅遊資源大力發展海上旅遊，推動遊艇自由行；同時加強旅遊從業人員培訓，全面提升服務品質，讓遊客更深入感受香港文化，吸引世界各地遊客多來、常來。

工聯會代表就2025年《施政報告》與行政長官會晤，提出續推高質發展，普惠民生福祉的意見。

壯大攤販經濟 促進多元創業

為振興小販經濟，活化文旅經濟，工聯會舉行「市」現新文旅「集」活小經濟攤販經濟圓桌會議，邀請不同業界代表共同探討如何結合香港本地特色與文化元素，提升市集吸引力；同時透過優化現有政策，鼓勵和支持市民透過開拓新型態攤販創業，促進攤販經濟的長遠發展。

工聯會舉行攤販經濟圓桌會議，冀全面提升香港市集競爭力。

工聯會立法會議員郭偉强表示，小販是城市活力的生動體現，承載著基層市民自食其力的拼搏精神，更是香港獨特的文化旅遊名片，卻受限於諸多條例規管。政府應提供切實支持，為打造香港特色旅遊體驗賦能。工聯會建議政府︰適度放寬攤販規管、完善牌照繼承機制、活化閒置攤位、試行特色主題街區、鼓勵多元業態組合，並推動智慧小販管理等，務求在秩序與活力間取得平衡，全面提升香港市集吸引力與競爭力。

工聯會立法會議員郭偉强到大澳了解漁民對大澳發展前景的意見。

挖掘本土歷史文化深度遊潛力

為培育和拓展具有香港及國際特色的旅遊項目，開拓多元化客源市場，進一步提升香港旅遊業的競爭力。工聯會立法會議員陸頌雄、郭偉强、梁子穎、鄧家彪和陳穎欣聯同工聯會區議員，透過地區服務網絡，以問卷、訪談、實地考察等方式，廣泛收集了各區居民、旅遊業相關協會及旅遊業工會的意見，篩選整理出62個旅遊熱點，從宣傳、翻新、改建、交通、設施配套、智慧旅遊平台以及旅遊路線等方面，整理《十八區旅遊熱點研究報告》，遞交至政府相關部門並提出切實可行的建議。

工聯會約見政務司副司長及民青局遞交《十八區旅遊熱點研究報告》。

工聯會立法會議員吳秋北亦與團隊以香港島為研究樣本，實地考察多個地點及訪問相關領域專家，了解其旅遊偏好、出行習慣及消費意願等信息，就歷史文化資源的善用、旅遊設施配套、主題路線、業界支援等方面進一步向政府提出多項聚焦香港歷史文化深度遊發展的建議，包括︰加強保護霓虹燈、老字號店舖以及未獲得評級的特色建築等；將文學轉化為旅遊發展資源；推出一站式應用程式，完善資訊內容；持續激勵業界開發優質產品，激發體驗經濟潛能；設立高質量旅遊培訓課程及完善景點交通配套。

吳秋北與團隊提出多項聚焦香港歷史文化深度遊發展的建議。

發展以愛國教育為主的紅色研學旅遊

工聯會立法會議員吳秋北曾在立法會上提出，政府應整合大灣區紅色資源，推動「一程多站」式愛國主義研學旅遊。他以東江縱隊當年對文化人士的大營救為例，指出該歷史事件的路線與多個內地城市密切相關，建議政府加強與大灣區內地城市合作，共同打造粵港澳紅色文化地圖。

工聯會樂見政府接納相關建議，並將其列入《2025年施政報告》，與深圳合作推廣以「中國文化名人大營救」為主題的紅色體驗研學新路線。而值得指出的是，工聯會的工會前輩曾親身參與當時的文化人士營救行動，保存大量珍貴史料與口述歷史。為此，工聯會建議政府應整合與善用工聯會豐富的紅色資源和人物故事，並結合實地研學，讓學生可親身走訪歷史遺址，感受先賢的愛國情操。工聯會認為推動紅色研學不應止於紀念歷史，更應融入課程與社區教育，讓愛國主義精神代代相傳。

工聯會立法會議員吳秋北表示，發展「紅色旅遊」正是香港旅遊業的應變之道。

