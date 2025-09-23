香港女律師協會成立五十周年　包致金盛讚：塑造法律界包容性生態

本周一（9月22日），香港女律師協會（FIDA）與亞洲—非洲法律協商組織香港區域仲裁中心（AALCO-HKRAC），在前法國外方傳道會大樓共同舉辦「一帶一路 · 法律未來」會議，匯聚頂尖法律專家、學者、政策制定者等，探討「一帶一路」倡議背景下國際仲裁、跨境法律事務的最新發展，以及女性在法律界日益重要的角色。



香港女律師協會與與亞洲—非洲法律協商組織香港區域仲裁中心，聯合舉辦「一帶一路 · 法律未來」會議。（主辦方提供）

律政司副司長張國鈞發表主題演講，涵蓋仲裁與調解、數字資產、中國企業出海等議題，強調香港連接內地與世界的獨特地位，及其在法律發展與爭議解決領域的持續領導力。

會議結束後，FIDA舉辦成立50周年雞尾酒會，慶祝協會半個世紀以來對法律行業發展的貢獻、對社區的服務及對女性權益的支持。約150位嘉賓出席酒會，終審法院前常任法官包致金發表主旨演講指出：「追求正義是我們共同的責任。FIDA對平等與法治的持久承諾，助力塑造了香港乃至更廣泛法律界更具包容性的生態。」

FIDA表示，會議凸顯香港作為「一帶一路」倡議中法律與金融樞紐的關鍵作用，推動國際合作與創新；寫會衷心感謝所有與會者、合作夥伴及支持者對此里程碑活動作出的支持。