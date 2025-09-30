天然鑽石市場回暖『鑽石溯源』見證永恒　情感永相傳

近年市場風雲變幻，但在經濟迷霧中，天然鑽石的光芒正悄然重現。在速食文化與科技新品主導的潮流下，消費者的心態開始轉變。De Beers集團一份《2025年中國鑽石購買研究報告》揭示了一個趨勢：鑽石消費群正呈現富裕化及年輕化，新一代的購買力正逐步攀升。



這股復甦的關鍵動力，正來自亞太區，特別是中國的年輕市場。更值得留意的是，消費者的心態已徹底轉變——鑽石不再是婚嫁的專利，「悅己消費」與「贈予愛的禮物」成為新主流。比起純粹購物，他們更渴望了解奢侈品背後的故事與獨特體驗。在科技日新月異的今天，古老的天然鑽石反而更顯珍貴。

De Beers集團天然鑽石亞太區市場副總裁Loletta Lai。

天然的印證 每一顆鑽石都是地球的詩篇

天然鑽石，是地球寫給時間的詩。每一顆都經歷了數十億年地殼深處的極端高溫高壓，是人類能觸及最古老的瑰寶。它們的稀有性無可比擬，自2005年產量達到高峰後，近三十年全球再無重大新鑽礦發現，使其愈發珍貴。如果將世上歷來切割過的所有鑽石集中起來，僅能填滿一輛雙層巴士，足見其稀罕。

未經打磨的天然鑽石原石。

從古埃及、古希臘羅馬到印度神話，天然鑽石在人類歷史長河中，始終象徵著力量、勇氣、真理與永恒的愛情。De Beers集團天然鑽石亞太區市場副總裁Loletta Lai形容得非常貼切：「天然鑽石是大自然的一部分，佩戴它，就如同擁有了一個永恒。」它承載著每個人的獨特故事、珍貴回憶與人生經歷，這份情感意義，是任何工廠都無法量產的。

為了頌揚這份源自大自然的饋贈，De Beers集團更推出了十年來首個標誌性珠寶概念——「Desert Diamonds 漸變沙漠鑽石」。其靈感源自鑽石誕生地的沙漠地質奇觀，完美呈現從暖白、香檳至琥珀色的豐富色彩漸變，將天然鑽石的珍稀與自然意象巧妙融合，以創新方式重新定義了天然鑽石的恒久魅力。

De Beers集團在香港珠寶首飾展覽會會場，主題結合了天然鑽石的珍稀特質與無垠沙漠的自然意象。

De Beers集團在香港珠寶首飾展覽會上展示Desert Diamonds漸變沙漠主題天然鑽石，層次豐富和諧。

天然鑽石與人造鑽石 最遙遠的距離

近年市場上出現了實驗室培育鑽石（簡稱「人造鑽石」），但它與天然鑽石之間，存在著一道無法跨越的鴻溝。Loletta直言，人造鑽石本質上是「科技產品」，在工廠的反應器裡，短短幾星期就能大量生產。「今天的科技，明天就會成為舊聞。」這也解釋了為何其價格近年大幅下跌——數據顯示，由2016至2023年，1.5卡的人造鑽石價格暴跌超過74%。

相反，天然鑽石雖然價格有波動，但在過去35年間，其價格平均每年增長3%，保值能力穩固。Loletta認為，人造鑽石是「絕對冇價值」的時尚玩物，而天然鑽石的價值則來自其永恒不變的稀有性，是真正可以保存和傳承的「信物」。

外界對人造鑽石的「環保」標籤亦提出質疑，因其生產過程需要模擬極端高溫，消耗龐大能源，而全球超過六成產能來自依賴煤炭發電的國家。與此同時，天然鑽石產業正作出堅實的承諾：每開採1公頃土地，即保育6公頃土地；業界所保護的土地面積，足足是開採面積的三倍。此外，高達八成的原石貿易收益會回饋當地社區，用於教育、醫療與基礎建設。

開採區的貿易收益會回饋當地社區，協助社區建設發展。

讓每顆鑽石的來源清晰可見

在資訊透明的年代，消費者要求的是「值得信任的來源」。為此，De Beers集團積極投入科技創新，確保每顆天然鑽石的故事都是真實、透明且可被驗證。

其中，由集團開發的創新鑽石鑑別儀器DiamondProof首次進駐零售店，能快速可靠地區分天然鑽石與非天然鑽石。它能檢測到僅存於天然鑽石中的獨特化學成分與特徵。該儀器的「誤報率」為零，絕不會將人造鑽石誤認為天然，讓顧客在短短幾秒內親眼見證，信心倍增。

鑽石鑑別儀器DiamondProof能快速可靠地區分天然鑽石與非天然鑽石。

此外，為了讓鑽石的旅程完全透明化，全球領先的數碼溯源平台Tracr應運而生。它利用區塊鏈技術為每顆鑽石建立不可竄改的「數碼身份」，從未經打磨的原石到鑽石成品，全程進行追蹤。

在此基礎上，De Beers集團更正式推出了「Origin 鑽石溯源」計劃。該計劃透過Tracr平台，幫助零售商向消費者生動地講述De Beers集團所開採的天然鑽石的獨特故事。消費者不僅能探索鑽石的原產地、完整的供應鏈足跡、其稀缺性評級，以及能深入了解鑽石為當地社區帶來的正面影響，加深鑽石與佩戴者之間的情感聯繫。

『Origin鑽石溯源』計劃透過Tracr平台，幫助零售商向消費者生動地講述天然鑽石的獨特故事，如鑽石的原產地、完整的供應鏈足跡、其稀缺性評級等資料。

感性體驗 無可替代的專業珠寶店

儘管超過一半的消費者會先在網上做資料搜集，但數據顯示，近六成的購前查詢和四成的購買行為，依然選擇到實體店進行。

Loletta強調：「購買珠寶是一種感性的體驗，必須親身試戴。」她解釋，同一件珠寶在不同人手上會呈現截然不同的效果，需要配合個人的氣質、手形和膚色，這種細膩的感受，是冰冷的螢幕無法傳遞的。

選擇天然鑽石 傳承價值

「選擇天然鑽石，是選擇一個永不過時的真實故事。」Loletta最後總結道，「它不僅見證愛與承諾，更能作為傳家之寶，讓價值與情感代代相傳。」

Loletta認為每件天然鑽飾都是一份彌足珍貴的永恒信物。

在這個瞬息萬變的世界裡，天然鑽石不僅僅是一件美麗的飾物，它更是地球億萬年的禮贈、真摯情感的寄託、人類歷史的見證，以及一份對可持續發展的鄭重承諾。選擇它，就是選擇一份觸手可及的永恒。

