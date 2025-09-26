十一國慶｜啟德體育園小食文藝攤位　免費入場派雪糕飲品

為賀國慶76周年，啟德體育園下周三（1日）舉行升旗儀式，並設有中華文化特色攤位及國家安全教育展覽等。升旗儀式後，園方將於中央廣場設置攤位，提供本地懷舊小食、傳統文藝體驗及環保教育小遊戲，免費入場，會派發雪糕及飲品，希望連繫社區與體育園歡賀國慶。



升旗儀式當日早上 10 時 45 分於啟德主場館南面花園舉行，由香港青少年軍國旗護衛隊負責升旗、保良局林文燦英文小學學生獻唱國歌。升旗儀式是體育園開幕後的首個國慶活動，希望凝聚社區、弘揚愛國情懷。

公眾觀賞區設於美食海灣，升旗儀式後，園方將於中央廣場設置互動攤位，提供本地懷舊小食、傳統文藝體驗及環保教育小遊戲，市民免費入場，現場亦會有雪糕及飲品派發。

攤位包括：

• 本地懷舊小食：龍鬚糖、叮叮糖、糖蔥餅

• 傳統文藝體驗：糖畫、剪紙、書法、中國繩結、草蜢編織、麵粉公仔、香包製作

• 環保同樂攤位︰最新的環保資訊、小遊戲、再生膠產品展出

此外，香港青少年軍總會亦會舉辦國家安全教育展覽，望加深青年和公眾對國家安全的認識。

日期︰ 2025 年 10 月 1 日（星期三）

時間︰ 升旗儀式上午 10 時 45 分；互動攤位中午 12 時至下午 5 時

地點︰ 升旗儀式設於公眾觀賞區）；美食海灣互動攤位及國安展覽設於中央廣場

費用︰ 全免