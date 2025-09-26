SEVENTEEN啟德演唱會｜入場須知、違禁品一覽　散場交通一文看清

韓國人氣組合 SEVENTEEN明天（27日）起一連兩日在啟德主場館舉行《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》演唱會，今次是相隔七年後再度來香港，亦是他們世界巡迴演唱會海外首站。啟德體育園查理入場須知、違禁品一覽、散場交通安排，一文看清。



下午二時起開放安檢分時段入場

為確保入場順暢，演唱會將實施分時段入場安排，並於下午 2 時起開放安檢，觀眾參照門票上所屬入場閘口，提前到達掃描門票進場。參加演前綵排的觀眾（經 A、Ｂ、Ｃ閘進場）可於下午 2 時 30 分入場，並於入場時領取專屬頸繩及通行證，遲到人士將不獲准進場；企位觀眾（經 X 閘進場）可於中午 12 時起，在 X 閘外等候區排隊，並於下午 4 時起入場；其他觀眾則可於下午 4 時 30 分開始入場。

持企位門票的觀眾，前往 X 閘的步行路徑與其他閘口不同。X 閘設於地面，觀眾需跟隨沿途指示，經承啟道公園前往該閘口。其他閘口入場的觀眾可經西橋（較近港鐵宋皇臺站）或中央廣場（較近港鐵啟德站）前往所屬閘口。

應援物尺寸受限制 水樽不超600毫升可入場

入場人士不可攜帶攝影器材、平板電腦、任何尺寸大於 38 厘米 x 30 厘米 x 20 厘米的應援物、長傘、以及超過 600 毫升的塑料或硅膠水瓶／杯等。至於容量不超過 600 毫升的塑料或硅膠水瓶／杯可以攜帶入場，但不得附有瓶蓋／杯蓋及任何液體。

如有需要，入場人士可使用場外的臨時儲物架或雨傘桶暫存物品，但需自行評估風險；或選擇付費行李寄存服務，並於離場時領回物品。

港鐵加密班次疏導人潮

活動期間，體育園附近一帶的交通預期會較繁忙，觀眾可乘搭公共交通工具，避免駕駛或乘搭私家車。離場時，港鐵將加密屯馬綫班次，經港鐵大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車將於晚上 10 時 59 分從宋皇臺站開出，以及 11 時 01 分從啟德站開出。專營巴士公司將提供 11 條特別路線分別前往落馬洲（新田）、港珠澳大橋香港口岸及機場以及港九新界各主要地區。

啟德主場館的士上落客區將開放予落客及上客。觀眾離場時可先預約的士在該處上車。宋皇臺道上落客區在進場時段僅供的士落客，離場時段則不開放予的士上落客。

使用私家車的觀眾可在啟德青年運動場落車（僅供到場落車，散場時不開放上客），或於啟德沐和街及土瓜灣馬頭角道的指定地點上落車。至於園區的停車場只提供予已預約或購買了泊車証的人士使用。