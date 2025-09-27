OK便利店遭網絡攻擊　暫停使用電子支付　正全力搶修冀盡快恢復

連鎖便利店Circle K（OK便利店）近日發生網絡中斷事故，導致部份系統，如電子支付系統、電子郵件和會員獎勵計劃等無法使用。OK便利店昨日（26日）公布，確認事件源於一次網絡攻擊，現正全力搶修，並會確保客人的資料安全與完整。他們又指，會盡快恢復電子支付等服務，將於服務全面恢復後，公布相關詳情。



OK便利店公布，確認近日的網絡中斷事件源於一次網絡攻擊。（OK便利店提供）

事故至今六日 仍在搶修系統

OK便利店於本月21日表示，正調查網絡中斷事故，指事件影響部份系統，包括支付系統、電子郵件和會員獎勵計劃；旗下分店仍正常營業，但顧客只可使用現金或八達通付款。

昨日，OK便利店在社交媒體發文，指確認事件源於一次網絡攻擊，資訊科技與網絡安全團隊在事發後，已聯同獨立的網絡安全專家進行緊急應對與修復。OK便利店續說，事件已獲控制，會繼續調查，並致力以最快且安全的方式恢復服務，同時確保客人資料的安全與完整。OK便利店亦已將事件通報相關執法部門及監管機構。

須繼續用現金及八達通支付

OK便利店又表示，全線分店將維持如常營業，顧客可繼續使用現金及八達通付款，惟電子支付及部分服務，包括包裹領取、電子錢包增值（不包括八達通）賬單繳費，和會員獎賞計劃及相關服務等仍然暫停。相關服務全面恢復後，將第一時間向公眾公布，並正規劃相應安排，以回饋會員。