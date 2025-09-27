愛民邨塌細葉榕｜工人鋸斷枝　樹幹豎起　市民盼延生命變百年樹人

超強颱風樺加沙襲港期間，何文田愛民邨一棵有逾50年樹齡的細葉榕老樹，原本長至8層樓高、枝葉茂密，卻不敵強風摧殘倒下。房署早前表示，會嘗試將合適枝條培育，希望栽種新樹苗，重新種回愛民邨的適合位置。



《香港01》記者今日（27日）到現場查看，發現細葉榕樹冠及斷枝已被鋸走，樹幹重新豎立起來。現場有街坊看着工作人員全日施工，有人向記者稱曾目擊神奇一幕，指細葉榕的樹冠及斷枝被鋸走後，懷疑是因為頭輕根重，樹幹在沒有大型吊機幫助下，竟重新豎起「歸位」，嘖嘖稱奇。有市民希望它能延續生命，再活半世紀，成就百年樹人。



被愛民邨多棟大廈包圍着的細葉榕，已有半世紀，陪伴邨民成長、老去，裝載了滿滿的回憶。（梁偉權攝）

▼愛民邨細葉榕倒塌及重新豎立對比▼

記者下午約4時到愛民邨時，細葉榕的樹幹已重新豎起，樹幹周邊根部有重新鋪泥及灑水痕迹。據居民指，今早已有工作人員施工，將其斷枝及樹冠鋸走。現場亦見有部份木材被放在一旁。有居民稱奇，指樹幹其後在沒有大型吊機協助下，自己豎起「歸位」，但估計是部份樹冠及斷枝被鋸去後，導致頭輕尾重，一些力學因素而令其站起。

愛民邨居民林先生指，40年前調遷到愛民邨後，一直看着該棵細葉榕逐漸長大，自己的孩子也與細葉榕共同成長，建立了深厚感情，「以前5、6樓，依家去到9樓咁滯」，近年不時會有導賞團來邨內參觀，經常會向團員介紹細葉榕，指其代表着愛民邨，當看到其倒塌傷心不已，「有感情，50年，日日都喺度晨運⋯⋯傷心一定係，呢個係地標嚟」，希望今次能成功救樹，日後要好好打理。

愛民邨的細葉榕，遭愛樺加沙摧殘倒塌，今日重新豎起。（梁偉權攝）

另一名住了20多年的女居民何小姐指，住所面向細葉榕，颱風當日凌晨3時許聽到一聲巨響，沒想過是細葉榕倒塌，隔了個多小時後方知悉，感到失落，「早幾年都唔係特別高，呢兩三年有個黑蜂竇後，修剪後大得好緊要。」以前每逢中秋節，會帶小朋友落樓在細葉榕四周玩樂，是邨民的集體回憶，「我都想保留返棵樹」。

市民陳先生並非區內居民，而是跨區到愛民邨看醫生，每次都會經過細葉榕並駐足欣賞。較早前他經過時，細葉榕仍然倒在地上，對於它受颱風吹襲而倒塌深感惋惜，「老樹好難得，成半個世紀，啲人唔捨得佢。」希望能見到它重生，茁壯成長，「等佢繼續有生命力，延續佢嘅生命力，有啲樹成100歲都得，百年樹人都可以⋯⋯希望可以生長多半個世紀咪好囉。」

有工作人員9月27日上午起，到愛民邨施工，將細葉榕的樹冠及斷枝鋸走。（梁偉權攝）

房署回覆查詢表示，超強颱風「樺加沙」於9月24日吹襲香港期間，愛民邨一棵印度橡樹被強風吹倒，屋邨辦事處人員當日已將塌樹範圍圍封，設立清晰警示，以確保邨內居民安全，並於9月25日早上聯同樹木保養承辦商迅速展開清理行動。由於該樹木體積龐大，加上現場環境限制，大型機械未能進場，增加處理難度。團隊正以專業及安全的方式進行清理行動，以期盡快完成，保障居民安全。

由於該樹為愛民邨地標之一，陪伴不少居民成長，承載深厚集體回憶，房屋署希望以最妥善的方式延續這棵樹木的生態與情感價值，包括嘗試將合適的枝條進行培育，希望能成功栽種新樹苗，延續其生命與價值，並重新種回愛民邨的適合位置。同時，房屋署已聯絡邨內非政府機構，計劃將部份木材升級再造，製作成具紀念意義的工藝品或設施，回饋社區。餘下的樹木斷枝、樹葉等，將運往Y• Park [林•區]，而不能再造的碎枝碎葉則會運往堆填區。

現場所見，有重新鋪泥及灑水痕跡。（梁偉權攝）

▼9月24日，細葉榕倒塌▼

▼9月27日，細葉榕重新豎立▼