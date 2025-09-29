放題又食又拎｜黃傑龍讚店員處理為典範式教學　帶走生食材存風險

一對男女光顧放題火鍋店涉狂塞食材入玻璃器皿、膠盒、膠袋，再放入環保袋內，疑企圖「打包」帶走，引起廣泛討論。有經營放題式火鍋及燒肉店的敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍指，其集團有就處理客人「打包」放題食材作培訓，但沒有白紙黑字指引。



黃傑龍盛讚片中職員處理得好好、好舒服、是「典範式教學」，而飲食業是服務性行業，遇此類事故應盡力「協助」食客：「服務業唔係執法（部門），核心都係服務，唔好成日（諗住）罰人......佢（片中食客）都好配合，無令件事惡化。」



放題又食又拎事件發生後，黃傑龍亦有在社交平台改圖，模仿片中貪心男子動作，形容對方行為如「魔術表演」，誇張程度聞所未聞，同時又指自己旗下「牛角」曾於2023年發生類似事件，有顧客「偷肉」再放進保溫袋。

黃傑龍今日（29日）在商台節目稱，其集團有就處理客人「打包」放題食材作培訓，但沒有白紙黑字指引，而片中職員處理得好好、好舒服、是「典範式教學」，而飲食業是服務性行業，遇此類事故應盡力「協助」食客：「服務業唔係執法（部門），核心都係服務，唔好成日（諗住）罰人......佢（片中食客）都好配合，無令件事惡化。」

黃傑龍指，若顧客試圖拿走食材或浪費食材，一般以勸諭為主，若勸諭無效才可能要更進一步處理，以其集團為例，即使是浪費食材罰款也甚少執行，而他又提到帶走生食材存食物安全問題：「夾硬食都危險啦。」

職員向一對男女顧客稱，有閉路電視拍得兩人將食物放入袋中，著交還食物，男子聞言從一保袋中取出一袋載海產的透明膠袋。（讀者提供網上轉發影片）

據悉，事件發生於上周六（27日）中午，在荃灣廣場一間火鍋店內發生，店方事後並無報警。該對男女曾光顧過兩、三次，今次欲帶走食材被發現，付款離開時並無就行為致歉。該店賣點是設有水池確保海鮮生猛，包括鮑魚、三點蟹、海蝦等，食客可即撈即煮。

大律師陸偉雄陸偉雄早前接受《香港01》訪問指，雖然店方以放題任食作招徠，客人可以食到飽，但並不代表可以任拎。今次片中男女不僅進食，更帶同器皿及環保袋等，到店內取走大量海鮮，「仲要唔係下價貨，係貴價食品」，其行為已超出店方可容許進食的份量，且店方不曾批准食客可帶走食材，男女亦沒有詢問過是否可帶走。故他們取走食材一刻，已可構成盜竊罪。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條盜竊罪，一旦罪成，最高可被判監10年。

他又提到，片中男女在欲帶走食材前，已被職員截停及勸告，最終雖然他們交還食材，但若店方仍想追究並報警，男女亦有機會觸犯「企圖盜竊」。

今次店舖選擇以務實方法處理，僅出言勸告而不鬧上法庭，「當佢哋（客人）唔識法律啦」，陸偉雄認為值得讚許。他並告誡市民大眾，不要以為任食等於任拎，「如果係咁你入廚房拎都得啦」。