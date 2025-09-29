愛民邨印度榕塌後剪枝葉重植　詹志勇形容致老樹挨餓　最終或死亡

何文田愛民邨一棵逾半世紀歷史的大樹，不敵超強颱風樺加沙吹襲倒塌，附近居民不捨，房屋署其後決定派人扶直樹幹，重新植入泥土。有「樹博士」之稱的教大地理及環境科學講座教授詹志勇今（29日）在電台節目中表示，當局將巨形樹木枝葉全部切走會使其無法以光合作用製作食物，現時大樹只依靠樹幹儲藏營養，正在「挨緊餓」。



房屋署高級園境師區鳳儀在同一節目中解釋，由於大型機機器無法進入樹木塌下的範圍，故當局無法將其拉起，只可減輕樹幹的重量，讓其重新站起來。她又指，不保留樹枝的做法皆因樹木站起時，未能控制枝條彈出等的狀況。



愛民邨細葉榕被重新植下。（梁偉權攝）

何文田愛民邨一棵有逾50年樹齡的細葉榕老樹，長至8層樓高、枝葉茂密，今日不敵超強颱風樺加沙風力摧殘而倒下。（夏家朗攝）

樹木需以樹葉進行光合作用 塌後受傷害更需樹葉「養住自己」

詹志勇表示，保住樹木固然是件好事，但當局將巨形樹木的枝葉全部切走，樹作為自養生物，需以樹葉進行光合作用，為自身製造食物方可生存；加上樹木倒塌後已受傷害，更需要葉「養住自己」來復原，形容樹木現階後正在「挨緊餓」。

教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇（資料圖片／盧翊銘攝）

「樹博士」詹志勇擔心樹幹所儲藏營養不足以供給予一整棟樹

詹志勇說，大樹所剩下的根和樹幹內仍有很多活細胞，需要能量方可生存。他指樹幹現時雖仍有儲藏的營養，但擔心不足以供給予一整棟樹，最終會引致樹木死亡。他表示，樹木的狀態若太弱的話，即使人為上「谷肥料」的作用亦不大，提到颱風吹倒大樹時已致眾樹根斷裂，意味其吸水及養分的能力已打折扣。他認為，當局決定保留樹林的原意是好，但無須除去所有枝葉，「如果棟樹基本上由零開始，要生返啲枝葉出嚟，咁個困難度就高咗好多啦」。

區鳳儀表示，最初得知樹木倒塌後，整個團隊的首要考慮是保障居民安全，故先清理較有危險的枝條。她說，該樹位於愛民邨兩座樓中間，形容是次清樹的過程是「馬蟻搬家」，大型機械無法進入該範圍，故無法將其吊起；要盡量縮小樹身皆因樹身要夠輕才可令其重新站立。她提到，樹木留下來不會對結構造成危險。

至於未有為該樹留下樹葉，區鳳儀指，樹木要清理至「好矮」的狀態，樹根才能夠力將其拉起，指當局無法在不能使用大型機器的情況下將其拉起，需靠其自身力量，故當局只可減輕其樹幹的重量。她解釋，不保留樹枝因樹木站起時，未能控制枝條彈出等的狀況。