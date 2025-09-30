大澳搖櫓夜彩遊載譽歸來　AR科技帶你穿越漁村今昔

去年首辦即大獲好評的「大澳搖櫓夜彩遊」載譽歸來，即日起至10月12日期間週末及公眾假期再度上演。主辦單位大澳文物酒店與大澳文化協會今年更首次引入AR（擴增實境）科技，讓市民在槳聲燈影之中，以全新視角感受水鄉百年風華，與摯愛親朋共慶國慶及中秋佳節。



乘坐傳統舢舨 細聽師傅道來水鄉故事

人力搖櫓驅動的舢舨，昔日是大澳村民穿梭河涌的主要交通工具，承載著一代又一代人的集體回憶。參加者將會坐上傳統小艇，在搖櫓師傅的帶領下，一邊欣賞水道兩旁由社區協力佈置的光影裝置及霓虹燈，一邊細聽師傅娓娓道來水鄉的歷史與故事。

舢舨昔日是大澳村民穿梭河涌的主要交通工具，而參加者將會坐上這種傳統小艇，在搖櫓師傅的帶領下以全新視角欣賞大澳。

今年的活動一大亮點是首次加入AR（擴增實境）技術，參加者可以透過科技，將昔日漁村的風情畫與當代水道的實景對比，更深刻地細味漁村的傳統與變遷。這場結合了傳統文化與創新科技的體驗，為今個國慶和中秋假期帶來不一樣的氣氛。

今年的活動一大亮點是首次加入AR技術，參加者可以透過科技，將昔日漁村的風情畫與當代水道的實景對比。

免費參加 名額先到先得

「大澳搖櫓夜彩遊」由即日起至10月12日期間的週末及公眾假期舉行，費用全免，名額先到先得，額滿即止，有興趣的市民可於網上報名。此外，大澳文物酒店亦為住客及食客準備了獨家禮遇，凡於指定日子入住酒店，或於10月4日至7日期間，惠顧酒店餐廳Tai O Lookout的「月映大澳」下午茶，即可在獨家時段，免費體驗「大澳搖櫓夜彩遊」乙節。

大澳文物酒店 活化二級歷史建築

作為主辦方，大澳文物酒店本身就是一項歷史瑰寶，酒店由建於1902年的二級歷史建築舊大澳警署活化而成，是政府「活化歷史建築伙伴計劃」的項目之一。自2012年開業以來，酒店一直以非牟利社會企業模式運作，致力於保育歷史建築及推動社區生態旅遊，至今已接待超過200萬名訪客。酒店更於2013年榮獲聯合國教科文組織（UNESCO）頒發「亞太區文化遺產保護獎」優異項目獎，其保育成就備受國際肯定。

