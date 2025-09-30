施政報告2025｜赴粵養老綜援長者每月可獲$5000資助 　10.1起申請

政府明日（10月1日）推出由關愛基金資助的「綜援長者入住廣東院舍試驗計劃」（試驗計劃），為期3年，旨在資助赴粵養老的綜援受助長者入住「廣東院舍照顧服務計劃」下的安老院。每名合資格長者每月可獲港幣5,000元資助，名額共1,000個。符合資格者明日起可向服務機構或負責其綜援個案的社會保障辦事處提出申請。



符合資格長者明日起可向服務機構／負責其綜援個案的社會保障辦事處提出5,000元資助申請。（梁鵬威攝）

試驗計劃的申請人須符合有關申領條件，包括符合資格參加或已參加「綜援長者廣東及福建省養老計劃」（綜援養老計劃）；將會或已經入住指定安老院；沒有同時獲社會福利署（社署）或其他機構資助安老院住宿費用。

參加試驗計劃的長者除可在綜援養老計劃下領取現金援助外，還可每月獲發港幣5,000元資助，用於支付入住指定安老院的院費及應付相關生活開支。

社署已委聘新家園協會為認可服務機構，協助社署推行試驗計劃。符合資格的綜援長者由明日(10月1日)起可向服務機構或負責其綜援個案的社會保障辦事處提出申請。服務機構會提供有關指定安老院的資訊，讓長者及其家人自行選擇合適的安老院，並協助他們辦理有關申請手續。完成審核後，社署會向申請人發出通知書，通知其申請結果及資助發放安排。

服務機構會舉辦到訪個別指定安老院的體驗團，讓長者參觀設施和體驗服務，以便選擇合適的安老院。首個體驗團暫定於今年11月舉行。社署將分批向合資格綜援受助長者發信，介紹試驗計劃及邀請他們參加體驗團。

社署發言人表示，香港房屋委員會已於今年3月起實施更靈活的租務安排，為選擇到內地養老的長者提供更長的適應期。參與試驗計劃的公屋長者住戶由離港到內地養老起，可保留其現居公屋單位或戶籍6個月，上述安排亦適用於香港房屋協會出租屋邨的長者住戶。

24間參與「廣東院舍照顧服務計劃」的安老院名單。（《香港01》製圖）

