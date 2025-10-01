賽馬會耆智園25周年展覽　互動體驗推動關注腦退化症

今年是賽馬會耆智園成立25週年。為提升公眾對大腦健康的認識和關注，賽馬會耆智園於周三（10月1日）至下周五（10日）一連10天舉辦「觸．動．記憶體驗館」互動展覽，冀透過輕鬆易懂的互動與體驗活動，推廣腦退化症的相關知識及減低風險的方法。



圖為2025年9月30日，政府勞工及福利局局長孫玉菡（中）、馬會董事陳智思（左二），與其他嘉賓參觀「賽馬會耆智園25週年呈獻：觸．動．記憶體驗館」展覽。香港賽馬會圖片）

是次展覽於荃灣D．PARK舉行，設有5大互動體驗區，歡迎公眾免費進場參與各項體驗活動。除回顧耆智園過去25年發展，公眾更可透過互動體驗活動認識大腦功能和14項與腦退化症相關的風險因素，並通過模擬情境與感官體驗，親身感受腦退化症人士在日常生活中所面對挑戰，從而更深入理解患者需要。

圖為2025年9月30日，馬會董事陳智思於「賽馬會耆智園25週年呈獻：觸．動．記憶體驗館」展覽揭幕禮上致辭。（香港賽馬會圖片）

圖為2025年9月30日，馬會董事陳智思參觀「賽馬會耆智園25週年呈獻：觸．動．記憶體驗館」展覽。香港賽馬會圖片）

迄提供近40萬次住宿及暫託等服務

展覽周二（9月30日）舉行揭幕禮，勞工及福利局局長孫玉菡、馬會董事陳智思、精神健康諮詢委員會主席林正財等出席並擔任主禮嘉賓。

陳智思致辭時表示，「衞生健康」及「樂齡護老」是香港賽馬會慈善策略的重點範疇。鑑於腦退化症是人口老齡化的其中一項重大挑戰，馬會早在25年前便與香港中文大學及醫院管理局攜手成立賽馬會耆智園，成為全港首間一站式的腦退化症綜合服務中心。耆智園確立全新的照護與支援標準，至今已為腦退化症人士提供接近40萬次的住宿、暫託及日間護理服務。

圖為2025年9月30日，「賽馬會耆智園25週年呈獻：觸．動．記憶體驗館」展覽讓公眾透過各項互動體驗活動，認識更多有關腦退化症的知識和風險因素。香港賽馬會圖片）

正全港各區推展「智康健」檢測及社區支援計劃

多年來，馬會捐助超過30個支援腦退化症的創新項目，當中包括目前正於全港各區推展的賽馬會「智康健」腦退化檢測及社區支援計劃。計劃由賽馬會耆智園與7間非政府機構合辦，為期3年半，透過醫社合作，在基層層面提供診斷和支援服務，預期將會有9,600名懷疑有輕度認知障礙。或早期腦退化症人士及其照顧者受惠。