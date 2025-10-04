逾百校長教師國慶前到訪南京北京　重溫抗戰史　參觀科技企業

130名本港校長和教師等在9月底到訪南京和北京，透過走進抗戰重地、觀摩校園課改與參訪創科機構，多維度認識國家發展，並以教育專業視角思考如何深化本港國民教育。交流團參訪南京全國高校信息通信區域技術轉移轉化中心（江蘇）、京東集團等機構，了解科研成果如何穿越「最後一公里」轉化為生產力。



第十七屆香港教育界國慶訪京暨專業交流團於9月22日至26日到南京和北京訪問。(主辦團體提供圖片)

第十七屆香港教育界國慶訪京暨專業交流團於9月22日啟程，展開為期六天的南京、北京行程；交流團共約130人，成員涵蓋大專院校及教育專業團體代表、中小學與幼稚園校長、副校長及教師。教育局常任秘書長陳穎韶9月26日在北京率團拜會國家領導人及教育部官員。

交流團9月26日在人民大會堂獲第十四屆全國人大常委會副委員長彭清華接見及歡迎，其後與國家教育部官員座談。(主辦團體提供圖片)

團員先後走進侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、北京盧溝橋與中國人民抗日戰爭紀念館，以及中國共產黨歷史展覽館。有中學校長表示，將把館校合作、口述歷史與證據式研習納入校本課程，讓學生在理性研讀與情感共鳴中，體會「以史為鑑、珍愛和平」，認識今日和平與繁榮來之不易。

行程期間，交流團在天安門廣場觀禮升旗，並在人民大會堂獲第十四屆全國人大常委會副委員長彭清華接見及歡迎，其後與國家教育部官員座談。

交流團在天安門廣場觀禮升旗。(主辦團體提供圖片)

在到北京前，團員分組走訪南京多所大中小學及幼稚園作專業交流，觀摩課堂並與當地教育同工深入交流，包括人工智能輔助教學、跨學科項目式學習、素養導向評估及學習歷程檔案等議題。有小學校長指出，內地學校在「教、學、評」一體化及數據驅動教學的實踐行之有效，值得香港借鑒；幼稚園園長則關注德育滲透與遊戲化學習的平衡，認為「愛國教育不僅是知識，更是情意與行動」，應從學前階段以生活化方式奠基。

交流團參訪南京全國高校信息通信區域技術轉移轉化中心（江蘇）、京東集團等機構，了解科研成果如何穿越「最後一公里」轉化為生產力。多名中學STEAM主任稱，從算法研發到供應鏈管理及自動化倉儲的系統整合，展現國家在創科與產業協同的速度與規模。部分直資及辦學團體校長表示，將把AI、物聯網與工程設計等案例引入跨學科專題，並探索與內地高校、企業的見習與研學路線，提升學生對「以科技強國、以實業立國」的具體理解與志向。

團員走進侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館參觀。(主辦團體提供圖片)

團隊亦到訪北京大學、南京大學等高校，拓寬課程銜接與研學合作的視野。

多位受訪校長總結，此行既是歷史教育的現場課，也是創科素養與生涯規劃的啟發課，將把所見所感轉化為可操作的校本方案：強化公民與歷史科的證據式學習與館校合作；優化升旗禮、主題周與國旗下講話等校園儀式與文化建設；推動創科課程與職涯教育銜接，建立姊妹校與教師共備機制，深化港陸專業互鑒。

他們又表示，將引領學生銘記歷史、珍愛和平、胸懷家國、放眼世界，把「看見中國」進一步化為「教好中國」。

教育局常秘陳穎韶表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，能在國慶前夕與本港教育界代表到訪南京與北京，共同悼念先烈、汲取「以史為鑑、珍愛和平」的深刻啟示，意義深遠。她並感謝國家教育部、中央政府駐港聯絡辦、江蘇省教育廳及內地各單位的鼎力支持，讓交流活動順利進行。