三運動員當選傑青　劉慕裳憶曾歷一敗塗地　明白勝利非單靠天份

「十大傑出青年選舉2025」結果今日（2日）出爐，今屆共有10名傑青得獎者，當中3人是運動員，包括2025年世界運動會冠軍、香港女子空手道運動員劉慕裳，殘疾人羽毛球隊總教練及港隊前羽毛球代表陳仁傑及港隊足球運動員葉鴻輝。



劉慕裳現時在西班牙準備世錦賽，她在短片中回憶道，由青年組轉戰成人組賽事時，曾輸得一敗塗地，後來重整旗鼓，明白到天份之外，後天的努力是必須，希望更多香港人能夠領會「道」的精神，敢於突破和挑戰，去追求目標，堅持到底。



2025年世界運動會冠軍、香港女子空手道運動員劉慕裳在短片中寄語港人，領會「道」的精神，敢於突破和挑戰，去追求目標，堅持到底。（鄭子峰攝）

劉慕裳因準備世錦賽未有出席傑青頒獎禮，她在錄影片中致辭分享，11歲時接觸空手道，形容「上手好快」，參加比賽前兩周才開始練習，竟然奪得金牌。當時她認為，比賽很容易就贏，直至參與成人組比賽後卻一敗塗地。

她曾在亞洲賽比賽前，一個人在館內哭，「感覺大家都說我打得好，但我就是覺得自己不夠好」。後來慢慢思考輸及失敗的原因，明白到天份之外，後天的努力是必須。她希望更多香港人能夠領會「道」的精神，敢於突破和挑戰，去追求目標，堅持到底。

港隊足球守門員葉鴻輝在直播中勉勵新一代的⾜球員，要贏波就要盡⼒做到最好。（鄭子峰攝）

殘疾人羽毛球隊總教練及港隊前羽毛球代表陳仁傑表示，雖然擔任運動員時與奧運擦身而過，但能夠以教練的⾝份去延續夢想，甚⾄⾒證學⽣圓夢，是運動⽣涯的另⼀個成就。（鄭子峰攝）

葉鴻輝及陳仁傑分別對於榮獲傑青感到興奮及驚喜。葉鴻輝表示，自己應是第一名獲得傑青的足球員，勉勵年輕⼀代的⾜球員，踢波的最⼤動⼒是贏波，要贏波就要盡⼒做到最好，儘管客觀環境未必理想，只有不輕易服輸的⼼態，無論是⾜球場上，還是⼈⽣其他階段，保持這份鬥⼼，堅持下去。