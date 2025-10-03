北上求醫3.0｜不再單打獨鬥　港深醫療協作新模式　實現無縫轉診

近年，港人北上求醫已成為一股不可忽視的趨向。這股趨勢已從早期單純的價格導向，轉變為會將服務的細緻度、溝通流暢度及治療方案的多元性等一併衡量。然而，跨境求醫的過程並非總是一帆風順，治療斷層與溝通壁壘是許多患者及其香港主診醫生面臨的共同挑戰。病歷交接不順、治療方案無法同步，往往為患者帶來額外的身心壓力。有見及此，一種全新的「協同合作」跨境醫療3.0模式應運而生，以深圳新風和睦家醫院為例，這種新模式旨在打破疆界，將香港醫生視為「隊友」，共同為患者的健康護航。



創新的港深醫療協作模式

「我們視香港醫生為共同作戰的『隊友』，而非替代者。」這是深圳新風和睦家醫院在實踐港深醫療協作時的核心理念。該院的腫瘤科醫生、醫學博士賈琳主任醫師在受訪時強調，建立無縫的資訊銜接是實現兩地醫療協作的基石。為此，醫院建立了一套創新的協作機制。首先，由深港兩地專家共同組成的「大灣區腫瘤團隊」，能為患者提供跨地域的專業診療意見。其次，透過多學科會診（MDT）模式，集合腫瘤內科、外科、放射腫瘤科、影像科及中醫科等多專科醫師，共同為患者制定個人化的綜合治療方案。這種模式確保了香港醫生能與和睦家整個專家團隊進行高效溝通，實現治療方案的同步與互補。

深圳新風和睦家醫院腫瘤科醫生、醫學博士賈琳主任醫師。

賈醫生特別指出，一份由香港醫生撰寫的詳細轉介信至關重要。這不僅能避免患者在口述病情時遺漏關鍵的專業細節，如病理類型、基因結果及藥物不良反應等，更能讓內地醫生在最短時間內掌握患者的完整病史，做出最精準的判斷。治療結束後，醫院亦會為主治醫生準備詳盡的醫療記錄，讓患者帶回香港，確保其在後續的覆診或緊急就醫時，香港的醫生能清晰了解治療全貌，以確保治療的連貫性。

周全貼心的全人關懷服務

除了創新的協作模式，深圳新風和睦家醫院更將「全人關懷」的理念貫徹於癌症治療的每一個環節。對於癌症患者而言，治療過程中的副作用管理，直接影響著他們的治療依從性、療效及生活品質。為此，醫院推出了名為「副反應全流程管控」的細緻體貼服務。從診前的初步評估，到治療期間由醫生、護理師及臨床藥師提供的「三重」健康教育與審方，再到診後的個案經理全程追蹤，每一個細節都力求做到極致。個案經理會透過電話隨訪及微信等工具，定期跟進患者情況，提醒複檢，並將最新的化驗報告即時反饋給主治醫生，確保任何不良反應都能得到及時處理。這種精細化的管理，極大地提升了患者在治療過程中的舒適度與安全感。

銜接內地醫藥體系 提供多元選擇

港深醫療協作的另一大價值，在於為香港患者及醫生打開了一扇通往更多元治療選擇的大門。近年來，內地創新藥物的審批速度加快，許多國際前沿的藥物，如抗體藥物複合體（ADC藥物）、雙特異性抗體（雙抗）及口服小分子酪氨酸激酶抑制劑（TKI）靶向藥物等，能為傳統治療後出現耐藥的患者提供新的希望。同時，藉助國家藥品集中採購的政策優勢，部分進口腫瘤藥物的價格在內地更易於負擔。賈醫生分享道，曾有香港醫生在本地已無合適藥物選擇的情況下，建議患者不妨前來一試，最終在和睦家團隊的協助下，應用內地的創新藥物，成功為一些棘手個案帶來轉機。這種資源互補，讓患者能真正享受到全球性的醫療資源，為生命帶來更多可能性。

核心策略四：高效便利的港人專屬服務

為了讓香港患者的就醫體驗更加順暢，深圳新風和睦家醫院在服務流程上也下足了功夫。醫院提供一站式服務，集中了所有診療流程，大大減少了患者的等待時間。日間化療等服務的時間安排也更具彈性，方便患者當日往返。在支付環節，醫院不僅是「長者醫療券」及「港澳藥械通」的指定醫療機構，更與超過35間國際及本地保險公司合作，提供便捷的直接結算服務，為患者免去後顧之憂。

跨境求醫小貼士

對於正在考慮跨境醫療方案的香港市民，賈醫生給出了幾點實用的建議。首先，務必準備齊全的醫療記錄，包括轉介信、初次診斷及近期的影像報告、以及近期的化驗結果，這能確保診療的連續性與精準性。其次，善用「醫健通」（eHealth）系統。目前，65歲以上的香港市民可授權深圳新風和睦家醫院等機構讀取其在港的大部分病歷資料，大大方便了資訊的互通。最後，她強烈建議患者不要中斷在香港公立或私立醫院的覆診，因為這能讓患者獲得多重醫生資源的支持，對治療最為有益。

隨著大灣區醫療融合的深化，港深醫療協作正變得越來越緊密與開放。以深圳新風和睦家醫院為代表的跨境醫療3.0模式，不僅為港人北上求醫提供了更優質、更人性化的選擇，更為兩地醫療體系的協同發展，寫下了全新的篇章。

文章僅為健康資訊介紹，並非醫療建議，所有決定需諮詢主診醫生。

