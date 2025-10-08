新輝建築義工化身一日茶餐廳伙記　冰室情懷伴樂齡長者細味人生

步入人生下半場，陪伴和關愛尤為重要。香港中文大學研究顯示，本港約有45%的長者陷入社交孤立，形勢甚比疫情期間更為嚴峻。社交孤立的陰影籠罩心靈，影響心理健康，亦可能加速認知衰退及削弱自理能力。



適逢中秋節前夕，新鴻基地產建築部新輝（建築管理）有限公司以嶄新方式舉辦「新輝老友記」人生百味冰室活動，由旗下「新輝延愛」義工隊穿上茶餐廳制服，於香港挪亞方舟豐盛閣餐廳重現經典港式冰室氣氛。義工化身「一日茶餐廳伙記」，與聖雅各福群會老友記同席同行，親自送上多款港式手作餐點，拉近距離，細味生命故事，傳遞關愛與支持。

新輝延愛（Sanfield Connect）義工隊與百名樂齡長者合照，齊聚一堂，共享溫馨時刻。

新輝延愛 築善傳心

新輝（建築管理）有限公司，作為新鴻基地產建築部的代表，亦是全港私營發展商旗下最具規模的總承建商，新輝成立逾半世紀，承建多項標誌性項目，足跡遍佈十八區。秉持「以心建家」的理念，新輝於去年成立「新輝延愛（Sanfield Connect）」建築業界義工隊，致力將心意化為行動，並以系統化方式走進社區，與社區建立更深厚的聯繫。新輝義工團隊自成立以來，已主辦及協辦十多項形形色色的義工服務，近百位新輝員工參與其中，已服務對象涵蓋基層長者、殘疾人士、低收入家庭及有特殊教育需要（SEN）學童等，累積超過千名有需要人士受惠。

樂齡長者與新輝延愛義工隊以港式美食連結彼此，分享人生故事，氣氛融洽。

新輝（建築管理）有限公司總經理蔡旭文（右三）率領義工團隊化身茶餐廳伙記，接待一眾長者。

「一日伙記」義工隊協助長者點餐，送上暖心服務。

義工分飾「伙記」與「飯友」交流人生點滴

活動由新輝主辦，並獲Rainbow Foundation及香港挪亞方舟支持，聖雅各福群會為受惠機構，於香港挪亞方舟豐盛閣餐廳舉行，主辦方悉心將場地打造成昔日經典的港式冰室，讓長者重拾昔日情懷。40多位新輝義工全情投入，身兼「茶餐廳伙記」及「飯友」，為近百位長者端上地道港式美食，更陪伴長者「同枱共餐」，聆聽他們的人生點滴，為長者帶來暖意和快樂回憶。

此次活動亦是新一年度「新輝延愛」義工隊「閃耀人生2.0 · 樂齡啟航」計劃的啟動禮。該計劃以「快樂學習、樂而忘齡」及「Youth has no age」為宗旨，致力動員建築界義工連結社區各界，推動跨世代交流與共融。

活動既是計劃的起點，亦成為義工與「樂齡族」回顧人生上半場的溫馨時刻。在未來一年，新輝將繼續與聖雅各福群會合作，透過多元化且創新的建築業義工服務，協助「樂齡族」積極開展人生下半場，持續學習、開拓新體驗，提升自我價值，追求健康、積極與充實的人生，共創和諧社會。

新輝（建築管理）有限公司總經理蔡旭文表示，茶餐廳運作與新輝團隊精神有異曲同工之妙。每個崗位肩負不同責任，各盡其職，互相補位，通力合作。他形容：「最緊要伙記之間有默契，先至煮到一餐好味又暖笠笠嘅一餐。」蔡旭文續稱，新輝延愛建築義工隊將繼續連結社區，持續推動多元化義工服務，發揮建築行業的影響力和責任感，以關懷築善傳心，攜手社區共創和諧與可持續發展的未來。

新輝（建築管理）有限公司總經理蔡旭文（右一）與聖雅各福群會副總幹事張穎雪（左一）與一眾老友記合照留念。

新輝義工隊成員與長者一同丟「飛機欖」，重溫經典港式小吃的懷舊趣味。

港式懷舊融入生命教育 一場味覺與心靈的溫暖對話

「新輝老友記」更巧妙結合港式情懷與生命教育元素。午後時分，由聖雅各福群會方舟生命教育館的導師帶領「想當年・講人生」環節，義工與長者一同品嚐飛機欖、白糖糕、龍鬚糖等經典港式小食，在味覺中分享彼此的故事。

隨後，出席者參與「人生香囊小工房」，透過親手搭配有特定象徵意義的香料，如象徵財富的玫瑰花、祝福健康的柚子花、人際關係的薰衣草，並將其裝入布袋製成個人香囊，以寄託成就、財富、健康和人際關係等幸福與祝福的願望，留下珍貴回憶。

聖雅各福群會副總幹事張穎雪表示，社群互動有助豐富長者的生活體驗，並促進社交連繫與精神健康。她補充，「樂齡族」雖步入人生下半場，身心依然活躍，渴望參與社交、學習與探索；「新輝老友記」的冰室活動正好切合他們對心理及社會連繫的需求，讓年輕的老友記們再次感受到社會的溫度與尊重。

圖中為出席者參與「人生香囊小工房」環節，親手挑選香料並製作個人香囊，寓意幸福與祝福。

