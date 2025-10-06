六合彩中秋金多寶｜尖沙咀投注站現人龍　稱中獎捐出部份分享快樂

六合彩中秋金多寶攪珠將於今晚（6日）舉行，特設6,000萬元金多寶。馬會估計若10元一注獨中，可得頭獎8,000萬元。位於尖沙咀麥仕維中心的馬會投注站，今午有不少市民前往「碰碰運氣」，有人稱若然中獎，必先捐出部份款項，分享快樂，也有人希望去旅行。



六合彩中秋金多寶攪珠今晚舉行，有不少市民到中環投注站買彩票。(陳葦慈攝)

今日中午的尖沙咀麥仕維中心投注站不斷有人進出。（洪戩昊攝）

記者中午約12時到達尖沙咀麥仕維中心的馬會投注站，不少市民前來購買六合彩彩票，場內櫃檯一度排起人龍，亦身穿上班服的人士到場。

場內櫃檯一度排起人龍。（洪戩昊攝）

陳先生：「好渺茫㗎呢啲。800萬又係唔中，8,000萬又係唔中，冇乜分別。」（洪戩昊攝）

市民陳先生稱剛巧經過附近，看到投注站而買彩票。他表示，並非專程因中秋金多寶而來：「六合彩我不嬲冇乜興趣，我買馬多。」

被問及倘若中獎會如何處理獎金，他直言沒有想過：「好渺茫㗎呢啲。800萬又係唔中，8,000萬又係唔中，冇乜分別。」他其後補充，若真的中獎，可能會去旅行。

+ 4

至於為何會捐錢，李小姐僅稱「開心吖嘛」，冀把快樂分享出去。（洪戩昊攝）

花百元買多數張彩票 如中獎部份會捐款

一身西裝的李小姐則表示，在附近工作，故順道來買六合彩，又指之前在同一個投注站也曾中小獎。她既有隨機選號碼，亦有自選，更因為是中秋金多寶而花費百多元多買幾張彩票。她分享倘若中獎的心情：「開心囉。會捐少少畀各界人士。」至於為何會捐錢，她僅稱「開心吖嘛」，冀把快樂分享出去。

Prasad先生同樣表示若中獎會捐錢，希望幫助貧窮人士。（洪戩昊攝）

居港印度人Prasad先生則因不懂用手機程式投注而親身到投注站下注。至於為甚麼要買，他的回答道：「因為我需要錢。」他表示，若中獎會捐錢，希望幫助貧窮人士。

六合彩中秋金多寶攪珠將於今晚舉行，特設6,000萬元金多寶。若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。（洪戩昊攝）