向上游教育慈善基金獲160萬捐款　辦青少年外交家素養及技能訓練

慈善團體向上游教育慈善基金（Uplift Educational Charity Foundation）近日獲得160萬捐款，所得捐款將專項用於基金會旗下的「青少年外交家素養及技能訓練學院」（FDA）及多項青年外交推廣計劃，培養年輕一代的外交視野與技能。



（向上游教育慈善基金提供圖片）

今次籌款主題為「四城聯動．龍銀盛世」參與城市 ：新加坡、香港、東京、美國。由 HICC香港國際錢幣鐘錶展銷會聯同 Panda SG Pte Ltd（新加坡）、美國熊貓錢幣公司（Panda America）及 TAISEICOINS CORPORATION (日本）攜手舉辦的「2025版中國龍銀質紀念幣城市卡慈善拍賣會」於8月31日舉行，活動扣除成本後籌得善款合共港幣160萬元，全數撥捐予向上游教育慈善基金。

（向上游教育慈善基金提供圖片）

「青少年外交家素養訓練學院」在今年7月12日已於中文大學李兆基樓舉辦了啟動儀式，主禮嘉賓為保安局局長鄧炳強及中聯辦九龍工作部郭長勇副部長。基金會將透過系統化的外交教育課程和模擬國際會議，幫助青年深入認識國際關係與外交運作，理解和平共處與互信合作的重要性。

向上游教育慈善基金主席梁賀琪表示，讓年輕一代以更宏觀的視野看世界，基金會將持續在外交教育的道路上深耕，讓香港及大灣區的青年在國際舞台上發聲，為構建互信共榮的未來貢獻力量。