青協Aqua Go！推廣水上運動　青年挑戰獨木舟及立划板水球

香港四面環海，水上運動帶來清新快感。香港青年協會今年再度主辦水上運動盛事「Aqua Go! Water Sport Gala」，分別於7月和10月在吐露港及大美督戶外活動中心舉行。活動以「WAVE TO LIMITS!划越界限！」為主題，設有「獨木舟挑戰賽」及首個中國香港獨木舟總會認可及合辦的「立划板水球賽」，吸引近220名青年及水上運動愛好者參與，在揮灑汗水時享受水上運動的樂趣，齊齊挑戰自我極限。



青協一直致力推動青年發展，並透過轄下的大美督戶外活動中心等設施，多年來為青年及市民提供多元水上活動訓練及體驗，期望藉著舉辦各項具標誌性的水上大型活動，進一步在社區普及水上運動，鼓勵市民善用香港地理優勢，享受挑戰與樂趣。

結合技術、堅持與團隊合作

本年度設有兩大比賽項目，經典的「獨木舟挑戰賽」在風景怡人的吐露港舉行，考驗參賽者的耐力、划槳技術與意志力，更讓健兒在水上盡情探索美景。「立划板水球賽」（SUP Polo）則更具趣味與挑戰性，球員需在立划板上互相配合傳球、防守及射門，對個人平衡力、控板技巧及團隊默契均是極大考驗，令賽事緊張刺激，極具觀賞性。

活動邀得多位嘉賓蒞臨主禮，包括康樂及文化事務署副署長徐曉露、民政事務總署大埔民政事務專員陳巧敏、大埔區議會社區參與及文化康樂委員會主席陳灶良議員、中國香港獨木舟總會主席羅浩然，以及香港青年協會總幹事徐小曼。

徐小曼表示，青協致力推動香港水上運動發展，並且與不同的體育總會合作，當中包括︰中國香港游泳總會、中國香港帆船運動總會、中國香港滑浪風帆會、中國香港獨木舟總會等，旨在向公眾推廣水上運動的魅力，促進普及參與和專業訓練。

比賽有20支球隊參加，比賽激烈。

有球員坦言十分享受活動，並喜言：「非常刺激！是一個很值得嘗試的新運動！在炎炎夏日也可以隨時下水，不難學，又好玩！」

WAVE TO LIMITS ! 划越界限

香港青年協會督導主任翁艷夢表示，本港擁有風景優美的海岸，水資源相當豐富，營地為大眾提供多處休閒及訓練設施，亦會結合可持續發展教育元素，舉辦龍舟海洋導賞、紅樹林生態導師培訓等，在鼓勵參與水上運動的同時，提倡自然保育的重要性。

活動預告｜立划板水球訓練班

錯過了今次比賽？青協將會繼續大力推廣這項緊張刺激而又充滿歡樂的水上活動。

活動預告｜滑浪風翼體驗｜新手必試水上活動

想挑戰刺激又易上手嘅水上活動？「滑浪風翼體驗」定必滿足你！由專業教練指導，適合朋友或家庭一同參與，更可申請成為赤柱營會員，享有多項活動優惠。

