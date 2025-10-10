美酒佳餚巡禮2025｜$2330歎5大名廚「超粵之味」晚宴 附訂位攻略

經常與親朋好友四處尋找美食的你，是否渴望一場真正「講得出故仔」的世界級盛宴？有機會喇！由香港旅遊發展局主辦的年度盛事「香港美酒佳餚巡禮2025」，將於10月23至26日隆重舉行，今年以「非凡搭配 世界之最」為主題。當中最令人期待的，莫過於只此一晚、極致頂級享受的「品味館」《超粵之味》限定晚宴。試想像，一晚之內，五位來自倫敦、北京、首爾同香港的頂級名廚聯手，為你炮製融合各地風味的創意粵菜，每一道菜式都蘊含匠心與故事，絕對是畢生難忘體驗！想知道呢場盛宴有什麼令人驚喜的菜式？立即為你介紹！



星級陣容解構！五位名廚如何「十手聯乘」顛覆粵菜？

《超粵之味》晚宴匯聚五位各具風格的星級主廚，他們將各自的烹飪背景與創意注入傳統粵菜，帶來前所未有的味覺衝擊。陣容包括：深耕各地中式菜糸，擅將傳統粵、川、准、京等拆解再融合成個人菜式風格的香港唐人館行政總廚張嘉裕；北京米芝蓮三星潮州菜館潮上潮（朝陽）行政總廚張一峰；曾亮相Netflix 節目《黑白大廚》，榮膺「港點女王」美譽的首爾名店甛蜜蜜主廚及店主鄭智善；倫敦的金滿樓 (A. Wong) 主廚及店主Andrew Wong，其餐廳為亞洲以外首間獲米芝蓮二星的中菜餐廳，以及香港米芝蓮一星香港JＷ萬豪酒店萬豪金殿中餐行政總廚鄧家濠，巧妙將本地飲食文化融入菜餚之中，重新演繹粵菜精髓。

十手聯乘佳餚菜色首度曝光！

《超粵之味》晚宴的菜式首度曝光，由五位名廚聯手巧製，展現創作與匠心。

重點推介包括：香港 JW 萬豪酒店萬豪金殿中餐行政總廚鄧家濠以鮮蟹入饌；韓國甛蜜蜜主廚鄭智善打造融合中韓風味、賣相精美、驚喜十足的灌湯包；北京潮上潮 (朝陽) 行政總廚張一峰以陳年老菜與花膠，創新演繹潮汕傳統；倫敦金滿樓主廚 Andrew Wong 以現代粵菜手法呈獻打破框架的湯餚，解構與重塑中菜結構 ；香港唐人館行政總廚張嘉裕則以融合中菜的獨特風格，炮製獨特叉燒美饌。

晚宴限定美酒 pairing！一嚐馬雲酒莊出品

星級主廚匠心炮製的佳餚，將搭配精心挑選的佳釀，從清新透亮的長相思白葡萄酒到醇厚綿密的赤霞珠紅酒，展現美酒與中菜的完美融合。

晚宴酒單（ Wine pairing )包括：商人馬雲2015年購入的波爾多酒莊 Chateau de Sours 提供的 Quarry White 2021， 散發著青蘋果、柑橘和白花的香氣，酸度明快、層次細膩，與清淡中菜相得益彰；以及由香港人在新疆創立的蒲昌酒莊（Puchang Vineyard）釀製的 白羽 2023 （Rkatsiteli 2023）白酒，以古老白羽葡萄釀成，酒體輕盈，帶有柑橘、橡木陳化及花香辛香餘韻，柔和的果味與複雜的香料完美融合，突顯中菜的獨特個性。

門票10月10日開賣！立即預訂《超粵之味》晚宴

《超粵之味》晚宴將於10月24日晚上7時30分於中環海濱「品味館」舉行，定價為每位港幣 $2,330（包括專屬葡萄酒配搭），兩位起訂，名額極度有限。 門票將於10月10日起於 Klook 平台公開發售，想一嚐五位星級名廚聯手炮製的世紀級盛宴，就記得準時撲飛了！

更多精彩美食節活動！預購門票享盡優惠

除了極致頂級享受的「品味館」晚宴，今年的美酒佳餚巡禮還有更多精彩活動等緊大家！當中包括雲集12間星級食府的「Towngas名氣美食街」，以及可以一邊欣賞維港景色、一邊品嚐精美甜點的《Water Parade X Wine & Dine維港玩樂盛宴》，節目豐富，絕對不能錯過！

想玩得更盡興，就要預早買定品酒證！提提大家，美國運通卡會員尊享超值驚喜，網上預購尊尚品酒證只需 HK$448，已包括 16 張品味券，讓你輕鬆歎盡場內環球美酒佳餚！

「香港美酒佳餚巡禮 2025」活動詳情

日期及時間：

2025年10月23日（星期四）：晚上7時30分至午夜12時

2025年10月24日至26日（星期五至日）：中午12時至午夜12時

（最後入場時間為晚上11:30）

地點：香港島中環海濱活動空間

基本門票：港幣$40/位（不含品味券及酒杯），65歲或以上長者、3至12歲兒童、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場；3歲以下兒童免費入場

網站：www.discoverhongkong.com

（資料及相片由客戶提供）