路癡救星：金鐘站全新電子街道圖 多站引入AI 提升智慧出行體驗
大家都可能有過類似經歷—來到四綫交匯的港鐵金鐘站，一下車便迷失方向「究竟要去邊個出口？」「最近的洗手間在哪？」不過大家不用再做路癡，因為金鐘站最近新增了電子街道圖及出口指示牌，用分類方式幫大家迅速找到附近設施，甚至是餐廳資訊，還可以在手機上打開前往目的地的步行路線，將地圖「帶走」，搵路搵食更方便！
港鐵近年投放及預留接近20億港元，推動一系列「智慧出行」升級項目，今年初手機應用程式MTR Mobile首先迎來大革新，加入更詳細的交通轉乘資訊、按用戶乘車習慣提供更貼心的出行規劃和建議路線，還有列車到站時間等。據港鐵公司總經理-市務及客戶體驗梁靜雯表示：「新升級亦成功令MTR Mobile每月活躍用戶按年上升10%至超過250萬。」
電子街道圖與手機無縫引路
除了手機App更新，金鐘站最近亦新增了「電子街道圖」，對於不擅長看地圖的人絕對是一大喜訊！「大家可直接觸控『電子街道圖』的螢幕，按分類搜尋附近不同目的地及設施的位置，還有從目前位置前往的路線、出口和步行時間等資訊。」梁靜雯介紹說，怕中途忘記的話，還可掃瞄上面的QR code，於手機上打開自己慣用的地圖服務，查看步行路線。
另外金鐘站「電子街道圖」的兩側及各出入口亦加入了「電子出口指示牌」，掃瞄指示牌上的QR code即可查看該出口通往的目的地列表。港鐵亦會同時收集大家的搜尋數據了解乘客出行習慣，作為車站智能升級的基礎。
車廂實時人流提示拓展至荃灣線
搭乘港鐵時想避開人多的車廂，顯示每列車廂人流的「車廂載客情況顯示」就非常幫到手，這項服務最近已擴展至荃灣線，至今已全面覆蓋除迪士尼綫外各大重鐵綫。乘客可以透過MTR Mobile或月台的顯示屏看到以上資訊。
愈來愈多人喜歡北上娛樂消費，高鐵香港西九龍站大堂特別增設了「通關情況顯示」，透過實時監察及人工智能分析車站客流變化，即時顯示通關所需時間，讓大家更容易掌握通勤時間、安排行程。
AI大使駐守8大站 日處理過千查詢
港鐵提倡的「Go Smart Go Beyond」出行體驗也包括AI服務，例如駐守鰂魚涌、啟德、柯士甸、機場、羅湖、中環、金鐘站及尖東站的「AI虛擬服務大使」Tracy，現時每月處理超過4萬項查詢，成功解答率超過9成。梁靜雯指港鐵已進一步提升Tracy的能力，現時Tracy能夠解答中英夾雜的提問，並具備更全面的周邊活動及資訊整合能力等。旅客未來亦有可能在車站使用到AI即時傳譯服務，令出行更加方便自在。
（資料與相片由客戶提供）