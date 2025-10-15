港鐵職場體驗團｜學生變身工程師　穿反光衣入地盤探路軌虛實

對於即將迎來公開試的高中生而言，如何選擇合適的學科、規劃升學路徑，都是一大重要課題。今個夏天，港鐵連續第二年舉辦「中學生職場體驗計劃」，安排八位來自拔萃女書院及喇沙書院剛升中六的學生走出課室，在為期三日的職場體驗活動中穿上反光衣、戴上安全帽，深入鐵路重地，親身體驗工程師的工作，為自己的升學及職涯規劃尋找方向。



八名分別來自拔萃女書院及喇沙書院的高中學生們於今個夏天參加港鐵職場體驗計劃，親身體驗工程師的工作，為自己的升學及職涯規劃尋找方向。

深入鐵路禁地 焊接路軌、超聲波探測樣樣齊

這次職場體驗計劃讓學生們一窺鐵路營運的幕後世界。行程安排豐富緊湊，學生們不但學習了鐵路維修和營運的日常知識，更親身體驗了多項專業工序，包括焊接路軌及利用超聲波探測器檢查路軌健康。他們還走訪了東鐵綫古洞站及東涌綫延綫兩個新鐵路項目的工地，並透過VR技術體驗建築資訊模型（BIM），更與工程師對談，深入了解鐵路設計、建造以至維修各個專業領域。

學生透過實地考察，深入了解路軌與波口的運作原理，認識鐵路系統背後的工程技術。

學生們親身走訪東鐵綫古洞站工地，實地了解項目進度及工程背後的規劃與技術。

女拔萃生立志投身可持續發展相關行業 喇沙學生盼興趣變專業

參與計劃的學生大多對工程學系抱有濃厚興趣，期望透過活動了解行業實況。來自拔萃女書院的Tammy同學分享，最難忘的經歷是首次穿上反光衣走進屯門南延綫等新項目工地。她表示：「原來興建一個鐵路項目真的很不容易。知道工程團隊花了很多心思設計新車站，不但考慮實用性，還加入大量低碳環保的理念，過程中更要兼顧環境保護與社區需要。經過這次工作體驗，我更肯定了自己的職業志向，希望將來能投身工程及可持續發展相關行業。」

自言是鐵路迷的喇沙書院學生Gabriel則表示，能夠近距離接觸鐵路的幕後世界，親眼見到列車運作、系統及維修設施的真實面貌，令他大開眼界。他期望未來能將興趣轉化為專業，投身相關行業，為香港鐵路發展出一分力。

善用多元業務優勢 啟發青年生涯規劃

港鐵一直致力培育未來人才，透過職場體驗計劃，期望為中學生提供機會，提早探索潛在興趣與職業方向，協助他們作出明智的升學選擇，為未來投身工程、科技或鐵路相關行業奠下基礎。港鐵總經理–人力資源蕭慧雯樂見參與計劃的學生都獲得寶貴經驗，並加深了對投身鐵路或工程行業的興趣。她指出：「今年是港鐵第二年推出職場體驗計劃，藉著港鐵多元業務的優勢，特別為學生安排了不同的工作崗位和專業領域的工作，讓他們親身體驗真實職場，從而擴闊視野，啟發合適的職業路向及進行生涯規劃。港鐵一直致力培育人才，並有不同的青年培育計劃，涵蓋大中小學及畢業生，為不同階段的青年人才提供更多擴闊眼界和學習的機會。」

港鐵擁有鐵路營運、物業、項目及工程拓展等多個業務，致力利用此優勢，為年輕人提供更多元的發展及職場體驗機會。

(資料及相片由客戶提供)