中年轉跑道　跨界不跨心　以人為本　成就第二人生

「『專注、堅持、細心』只要堅持這三種特質，做任何事都不會輸。」擔任健身教練十數載，毅然轉換跑道，安樂窩僱傭中心Business & Leadership Development Specialist 明耀鋒 (Marcus) 把過去對健身客人的細心和堅持，套用在聘請外傭的僱主和外傭身上，Marcus深信天下沒有難成的事，這種堅毅令他在安樂窩短短日子，已成功闖出一片天。



在Marcus的人生履歷中，填滿各式各樣的行業，保安、搬運、健身教練，到今日的僱傭中心，看似跨界別，其實是一脈相承，都是學習如何用心「對人」。曾在多間大型連鎖健身中心擔任教練，Marcus看盡人生百態。長時間工作、體能負荷大、客戶需求多變，年紀漸長的他，為了太太和兒子，開始思考未來，機緣巧合下認識在安樂窩僱傭中心任營業主管的朋友，開始接觸僱傭行業。

「人生就像肌肉細胞 要撕裂才成長」

轉換跑道，工作模式切換，Marcus用做健身教練時的心態對待找外傭的僱主，和遠走家鄉的工人姐姐，他指這份堅持和執著，是可以套用在各行各業：「僱傭和健身一樣，都是為客人建立信心。」雖然目標一致，但始終屬不同範疇的工作，Marcus在入行初期大受打擊，無論在對客人，外傭條例，甚至文書處理都由零學起，每天都緊張得頭痛，但他將一切視為挑戰，「我不是脆弱，但我是很敏感的人，看到別人質疑的眼神，我同自己講，要突破，迫自己進步，要堅持到底，就是用這個心態去跨越每一個困難和挑戰。」

每天充斥著放棄的念頭，但Marcus專注於自己內心，加上覺得安樂窩的理念和自己很相似，都是踏實，不花巧，只專注為客人提供安心和信任，這令他決心繼續前行。「人生好似肌肉細胞，每次遇到壓力，先會撕裂修復和成長。」現在於安樂窩擔任培訓專員，Marcus除了日常銷售外，亦會擔任團隊中的領導角色，負責帶動團隊氣氛，細心觀察同事們的需要，在前線互相補位，「公司有好多Team Building，我用以往做教練的模式，嘗試幫助團隊成長，團結，提升大家的心理質素。」

親身飛外地面試 提供最好質素的外傭給僱主

在安樂窩日子雖短，但Marcus自言各方都比以前進步，除了因為自身努力，公司的專業精神也是他學效的榜樣。安樂窩堅持不計成本，每星期安排同事飛往菲律賓和印尼跟外傭面試，務求挑選最好質素的外傭給僱主。Marcus強調：「親身面試往往比視像面試留意到更多的細節，例如姐姐的common sense，英文對答，臨場的態度，她們眼神是否夠堅定，肢體語言是否輕挑等，這些細節都是視像面試看不到的。」Marcus續說僱傭行業看似簡單，其實背負著僱主、僱傭和顧問的家庭，由揀選、配對、申請流程和事後跟進，每一步都要很仔細，用心，要整個團隊配合才能成事。「健身和僱傭一樣，都是將心比心，以前客人將體型交給我，現在的客人和工人姐姐將整個家庭交給我，我要為他們負責任。」和很多服務行業一樣，外間對僱傭行業仍存著成見，Marcus希望安樂窩的用心和堅持，能將大家的成見摒除，把僱傭行業做好，幫助更多家庭。

AI橫行 堅持無忘初心

近年，人工智能(AI)大行其道，很多行業都被受波及，年紀大的員工擔心會被AI取代，飯碗不保；年輕的怕找不到工作，對未來沒有期望。其實，香港人生活忙碌，外傭是香港家庭不能分割的一部分，而為客人和外傭的配對過程，都是以人為本，顧問切身感受客人性格和需要，這是AI不能完全取代的。曾經視健身為第一個人生的Marcus，在安樂窩找到第二個人生。「我當初轉行時，好多朋友都好詫異，但我告訴他們，香港人對外傭好大需求，行業競爭也不算大，並非一個大起大落的行業。」無論是在職場打滾了一段時間的有歷練之人，想在人生半路轉跑道；還是滿懷壯志，想闖一番事業的年青人，Marcus指和健身一樣，任何年齡，任何性格和能力，只要肯堅持，都能塑造最完美的體態；在安樂窩，只要肯專注自己的工作；堅持自己的理念和細心聆聽客人的需求，了解公司的架構，願景，懂得把握機會，投入工作並樂在其中，一定可以開創美好人生。

