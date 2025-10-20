天然鑽石迎來復甦　業界調查看好前景

最新一項香港鑽石業界調查顯示，隨著內地遊客回歸及本地消費意欲增強，近半數受訪者預期天然鑽石市場在未來一年將表現向好。香港鑽石總會主席黃紹基（Kent Wong）在接受專訪時表示，多個正面因素正支撐市場復甦，形容「最壞的情況已經過去，行業漸入佳境」，並期望政府能推出更多針對性措施，吸引高消費旅客，為行業創造更有利的環境。



該項由NielsenIQ聯同香港鑽石總會進行的調查指出，近半數業界人士對未來12個月的市道感到樂觀，33%預期市場保持穩定，而46%的受訪者更計劃增加推廣天然鑽石的投放。

宏觀經濟、供需平衡、本地遊客消費意欲 成三大動力

對於業界的樂觀情緒，香港鑽石總會主席黃紹基解釋，這份信心主要源於三大動力。首先是宏觀經濟的復甦跡象，「全球經濟向好，股市回升，大家消費都開心啲」。

其次，天然鑽石的供需關係正漸趨平衡。黃紹基指出，過去幾年鑽石產量有所調整，業界庫存壓力減輕，有助價格回穩，從而增強了整個行業的信心。他引用數據指，天然鑽石供應量預計到2050年將大幅減少至約6000萬克拉，僅為2005年高峰期的三分之一，凸顯其稀有性。

本地消費意欲強勁，加上遊客回歸，共同為市場注入活力。黃紹基提到，政府舉辦的「演唱會經濟」等活動成功吸引了大量人流，直接帶動了消費。

創新科技結合新媒體營銷 鞏固消費者信心

面對市場轉變，黃紹基強調業界正積極採取創新策略。他指出，科技應用是鞏固消費者信心的關鍵一環，例如近乎所有零售商已採用鑽石檢測儀器以檢測分辨天然鑽石與人工合成鑽石，避免魚目混珠的情況出現，而De Beers集團等供應商亦已引入區塊鏈技術追蹤鑽石來源，以保障數據的真實性。

在市場推廣方面，業界正從傳統媒體轉向社交平台。調查亦發現，小紅書等社交媒體已成為影響消費者的重要渠道。黃紹基表示：「業界正透過KOL等方式，接觸年輕一代的消費者。」香港鑽石總會也積極透過社交媒體平台，讓大眾認識「天然鑽石品質保證」標誌計劃 (NDQA)，該計劃有效幫助消費者辨識承諾銷售天然鑽石的商戶，從而提升消費者信心和行業透明度。此外，該計劃透過更接近年輕消費群的渠道推廣天然鑽石，並有效教育大眾與業界對於天然鑽石品質監管的嚴謹態度和鑽飾品質與陳述一致的重要性。

深化情感連結 拓展Z世代市場

要確保鑽石在年輕一代心目中的地位，黃紹基認為關鍵在於深化其與「人生重要時刻」的情感連結。他指出，儘管年輕一代對鑽石的情感價值認知較弱，但在求婚、結婚等重要場合，鑽石戒指依然是67%消費者的選擇。

為此，香港鑽石總會正聯合商戶，推廣更多鑽石的應用場景，例如情人節及聖誕節等。調查數據亦印證了此策略的潛力，分別有69%和59%的消費者會在這些節日選購鑽飾。

籲政府推措施引高端客 發揮香港獨特優勢

黃紹基對香港鑽石市場的長遠發展充滿信心，並點出香港作為全球領先自由港的獨特優勢，包括零關稅、完善的產業生態及穩固的法律保障。

然而，調查中高達68%的受訪者認為，針對奢侈品消費的旅遊推廣活動至關重要。黃紹基期望政府能推出更具體的措施，「吸引高消費及過夜的旅客」。他建議，香港可舉辦更多高端的國際會議及展覽（MICE），吸引全球頂級的企業家和行政人員，從而拉動包括珠寶在內的高端消費。

同時，業界亦非常重視可持續發展，調查中有高達75%的受訪者表示已實施相關措施。黃紹基總結，無論是產業鏈的透明化，還是對大灣區市場的開拓，香港的優勢依然明顯，行業前景樂觀。

欲閱讀《2025年香港天然鑽石業界調查報告》請按此處。

